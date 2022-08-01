秋季發表會估下月登場！　盤點iPhone 14升級四大亮點

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

預估蘋果將於9月發布iPhone 14系列手機，在發布之前，傳聞消息也越來越多，包含鏡頭、螢幕到晶片都有重大變革，外媒9To5Mac也盤墊iPhone 14相關的四大重要更新。

新型號「Max」

外界傳言表示，iPhone mini系列的銷量沒能達到蘋果的預期，今年不會再有iPhone 14 mini。最新消息顯示，初階款iPhone 14將擁有6.1吋和6.7吋兩個版本，而Pro的螢幕可能會更大一點，以適應驚嘆號打孔螢幕的設計。

所以如果是小螢幕愛好者，現在就可以考慮要購買的手機，只剩下iPhone 13 mini或者iPhone 12 mini，甚至是iPhone SE系列可選擇。

標準版和Pro版的設計不同

iPhone 14 Pro 將採用全新的打孔螢幕設計，從iPhone X以來，這是蘋果第一次的外觀轉向全新設計。換句話說，這種新設計將是Pro機型獨有的，因為標準版可能會保持與iPhone 13相同的瀏海設計，這個設計比iPhone 12上的瀏海小30%。

分析師Ross Young也認同這份報告，他也表示，所有型號將在2023年再次採用相同的設計。在那之前，如果想要最新的設計，將不得不選擇Pro型號。

晶片不同

分析師郭明錤表示，蘋果今年可能會打破傳統，發佈與iPhone 13系列相同晶片的iPhone 14。也就是說，A15晶片將為6.1吋iPhone 14和6.7吋iPhone 14 Max提供動力，而新機的RAM將從4GB升級到6GB。新的A16晶片將保留給更高階、更昂貴的14 Pro和14 Pro Max型號。

目前不清楚蘋果是否會為iPhone 14系列重新命名A15晶片（例如A15X），或者通過微調做出一個更強的版本。

全新後置鏡頭和前置鏡頭

iPhone 14 Pro的另一個重要改進是4800萬像素鏡頭，分析師郭明錤與彭博社的Mark Gurman都爆料了這一消息。雖然鏡頭為4800萬像素，但蘋果很可能會通過演算法，輸出1200萬像素照片。而iPhone 14系列的所有鏡頭都配備1200萬像素傳感器。