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聯結車失控衝分隔島！路樹、路燈全鏟斷　柴油灑滿地駕駛濺血

▲▼苗栗縣後龍鎮外環道光華路昨（３）日下午砂石車衝上分隔島，撞毀路標和路樹，駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣後龍鎮外環道光華路昨（３）日下午砂石車衝上分隔島，撞毀路標和路樹，駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮外環道光華路昨(3)日下午發生聯結砂石車自撞分隔島事故，駕駛疑似恍神衝上分隔島，砂石車油箱破裂還撞倒一排路燈和路樹，消防人員趕到時駕駛已經自行脫困，25歲的蘇姓駕駛頭部有撕裂傷及身體多處玻璃割傷，車禍原因和責任待調查釐清。

轄區竹南警分局後龍分駐所於昨(3)日14時40分接獲民眾報案，在後龍鎮光華路與成功路口發聯結砂石車自撞分隔島事故，員警到場發現車輛卡在分隔島上，分隔島內的路標、路燈及路樹也遭到波及，駕駛頭部擦傷及身體多處遭玻璃傷，沒有生命危險，由消防隊救護人員初步處理傷口，送往醫院救治。

由於強力衝撞導致砂石車油箱破裂，對向車道漏油嚴重，路面布滿柴油，消防局調派一輛小型水箱消防車在現場警戒待命，後龍鎮公所及工務段派員到場清理路面，約至傍晚18時許才恢復交通秩序。

警方調閱路口監視器發現，該車行經事故段內側車道時，駕駛疑似恍神，車頭向左偏行撞上分隔島，撞倒路燈、路樹和路標，還差一點波及對向另一部車，警方調查駕駛無酒後駕車情形，而詳細肇事原因尚待釐清。

▲▼苗栗縣後龍鎮外環道光華路昨（３）日下午砂石車衝上分隔島，撞毀路標和路樹，駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣後龍鎮外環道光華路昨（３）日下午砂石車衝上分隔島，撞毀路標和路樹，駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗縣後龍鎮外環道光華路昨（３）日下午砂石車衝上分隔島，撞毀路標和路樹，駕駛輕傷。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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