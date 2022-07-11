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社會 社會焦點 保障人權

身分查出！28歲男詭騎機車苗栗衝海亡　死前家暴女友又做這些事

記者蔡文淵 ／苗栗報導

苗栗後龍鎮水尾沙灘10日傍晚6時許發生一起詭異溺水事故，一名男子騎機車往海裡衝，衝到機車熄火後就棄車游向外海，最後體力不支滅頂，其他遊客見狀立刻報警，不過男子被消防人員救起時已無呼吸心跳，送醫後還是宣告不治，警方查出男子是苗栗市人，昨天酒後涉嫌家暴女友又與人發生行車糾紛，之後騎機車衝入海中，溺斃身亡。

事件發生時後龍水尾沙灘還有不少遊客在戲水，男子突然騎車直直往海裡衝，衝到機車熄火後就棄車游向外海，不久後因為體力不支而滅頂。許多遊客目擊了整個過程，還有人拍到男子在海裡載浮載沉，嚇得立刻報警。

警方接獲報案後，馬上聯繫消防及海巡人員展開搜索，經過40分鐘搜尋，在海堤北邊發現胡男，已無意識，海巡人員隨即將他拉上岸進行急救，但仍告不治。

後來警方根據車牌號碼循線查出死者身分，為居住在苗栗縣苗栗市28歲的的胡姓男子，據了解，胡男昨天下午酒後跟女友起口角，涉嫌對女友家暴後，負氣騎著哥哥的機車到後龍鎮水尾海邊，疑似與人發生行車糾紛，砸毀他人車輛玻璃後，突然騎車直衝海邊，疑因體力不支而溺水，海巡人員將他救上岸時，已氣絕多時，案由警方處理中。

▲▼ 苗栗胡姓男子騎機車衝落海溺斃，身分查出，昨酒後曾對女友家暴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 苗栗胡姓男子騎機車衝落海溺斃，身分查出，昨酒後曾對女友家暴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 苗栗胡姓男子騎機車衝落海溺斃，身分查出，昨酒後曾對女友家暴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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