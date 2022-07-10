後龍好望角賞夜景北返　女騎士看導航逆向上西濱！與轎車擦撞骨折

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱快速道路苗栗後龍路段9日晚間發生機車逆向誤闖快車道、與汽車發生擦撞的意外，35歲的機車女騎士離開後龍好望角景點欲北返時，竟逆向騎上快速道路南下快車道，一部南下自小客車發現她後緊急剎車，機車也緊急向右閃避，但仍發生擦撞事故，騎士連人帶車倒地受傷。2車駕駛均無酒後駕車情事，詳細肇事原因仍待釐清。

▲機車女騎士誤信導航，逆向騎上西濱公路快車道，與汽車擦撞，骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣警察局竹南分局於111年7月9日20時26分許接獲報案，在後龍鎮西濱台61線南下快車道108.5公里處，發生自小客車與機車對撞之交通事故，竹南警分局立即派遣多名員警趕赴現場。

員警到場發現機車騎士倒在道路上有受傷骨折情事，受到驚嚇但意識清楚，救護車到達後緊急將傷者送醫，目前在院治療中，事故於1小時內排除，順利恢復交通秩序。

警方初步調查，35歲的劉姓女騎士騎乘普通重機，從後龍鎮著名景點-好望角離開欲北返，因路況不熟運用導航指示時，不慎騎錯路，竟逆向騎入西濱台61線南下快車道內車道中，而該車道正當時好有一輛由30歲林姓男所駕駛的自小客車往南行駛，騎士眼見自小客車迎面駛來，趕緊往右閃避，自小客車發現騎士後，也趕緊煞車，但因事發突然，2車仍發生擦撞之交通事故，騎士連人帶車倒地受傷。查2車駕駛均無酒後駕車情事，詳細肇事原因仍待釐清。

▲▼機車女騎士誤信導航，逆向騎上西濱公路快車道，與汽車擦撞，骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

