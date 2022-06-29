西濱封道導航帶走小路「兩車對撞」　1車衝田裡...電線桿斷兩截

▲西濱公路封路，２車路況不熟在路口碰撞，１車掉田裡，１車撞斷電桿。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／ 苗栗報導

苗栗縣後龍鎮苗119線福和大橋，27日傍晚發生2車碰撞交通事故，其中1輛馬自達轎車被直接撞落田裡，車身被撞爛，而另一輛轎車車頭全毀，巨大撞擊力道連帶把一旁電桿都撞成2段。據了解，2車均因台61線西濱公路封閉，路況不熟，行駛至該路口時不小心對撞。

27日下午5點多消防局獲報，指出後龍鎮福和大橋橋邊發生一起車禍，其中一車有2人受困，需要消防人員救出，後龍、西湖2分隊人員趕到現場，發現是2輛轎車相撞，消防人員到場時，被撞落田裡的馬自達轎車正副駕駛受困，消防人員利用破壞器材救出後送醫，所幸意識清楚。

警方初步調查，2車均因台61線主線封閉，路況不熟，經導航指示從台1線右轉進入苗33線，由東往西開往台61線，行駛至該無號誌路口時發生碰撞，其中一車因而掉落一旁稻田內，路旁一根電信公司的電線桿也遭撞斷，該2車駕駛均無酒後駕車情事，詳細肇事原因仍待釐清。

竹南警察分局提醒民眾，自111年6月27日8時起至111年7月6日22時止，西濱公路臺61線竹南至通霄白沙屯路段雙向道路封閉，籲請民眾可提前規劃、改道行駛，倘若行駛不熟悉的道路，務必要提高警覺，另行經無號誌之交岔路口時，應減速慢行，以保障行車安全。