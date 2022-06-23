西濱公路後龍觀海大橋拆除　白沙屯至竹南雙向車道將封閉10天

▲西濱公路(台61線)後龍觀海大橋拆除重建工程，6/27至7/6將雙向封路10天，籲請用路人改道。（圖／公路總局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

西濱公路苗栗縣後龍觀海大橋因耐洪及耐震力不足、鋼筋嚴重鏽蝕，公路總局斥資21億改建，工程目前進行中，因為作業需要，預計6月27日上午8點至7月6日晚間10點雙向封閉竹南至白沙屯路段(93k至111k)，請用路人注意。

公路總局指出，後龍觀海大橋改建自110年11月開工，預計114年4月完工，目前進行北向車道拆除作業，利用原南下車道維持雙向通行，橋面板打除之後需要吊離大樑，吊車擺設在現在通行的南下車道，運樑車在北上車道，所以作業需要封閉雙向車道。

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公路總局西濱工程處第四工務段陳宗楷段長表示，每一跨距有8支樑，已先行吊走其中最外側3支，其餘5支需要在現在通行道路上吊運，總計有40支跨橋大樑須吊離。

公路總局呼籲用路人，屆時北上及南下車輛請改駛替代道路，其中北上由白沙屯交流道(111k)下匝道後右轉進入台1線往北，行駛至台13甲線(造橋德照橋)左轉，至台1己線（竹南聯絡道）再左轉，至台61線向右轉由竹南交流道匯入台61線主線車道繼續北上。

而南下改道路線則由竹南交流道(93k)下匝道後左轉至台1已線行駛，至台13甲線(造橋德照橋)右轉往南行駛銜接台1線，至白沙屯交流道再匯入台61線主線主線車道繼續南下。

▲西濱公路(台61線)後龍觀海大橋拆除重建工程，6/27至7/6將雙向封路10天，籲請用路人改道。（圖／公路總局提供）