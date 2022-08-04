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國防部、外交部網站「被癱瘓」　她憂問：蔡英文真能保護台灣？

▲▼總統接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前腳剛走，大陸隨即對台展開攻勢，國防部、外交部的官方網站於3日深夜驚傳被駭癱瘓，完全無法連線進入，另外，共軍4日起還將進行軍演，讓國民黨立委鄭麗文擔憂，總統蔡英文真能保護台灣嗎？

因裴洛西來訪，總統府網站、外交部網站皆癱瘓，民生設施包括超商、火車站等處電視牆也遭攻擊，強硬播出挑釁、恐嚇台灣人民言論。對此，政務委員唐鳳表示，各公務機關都有受到網路攻擊，總流量超過1.5萬，超出過去單日最高攻擊量23倍，但機關都可以即時發現、即時處理。

鄭麗文則質疑，光是眾議院院長來台就出現了這麼大的資安問題 ，如果下次是國防方面的資安問題，那會有多嚴重？我們的資安真的準備好了嗎？

鄭麗文說，裴洛西來台，多少會造成部分民眾睡不好，大家都擔心戰爭會不會一觸即發，人心惶惶，但卻遲遲沒看見蔡英文出來發聲，難道這時候當個讀稿機都沒辦法做到嗎？安撫民心不是身為國家元首最首要的條件嗎？

鄭麗文指出，之後的三天，大陸都會進行軍事演練，其演訓規模之大，甚至被外界稱為海空類封鎖台灣長達三天， 強度更勝1996年的台海危機，兩岸的關係因為這趟畢業旅行變得越來越緊張，若真的被施加壓力，蔡政府真的能順利應對嗎？台灣可以挺多久？

鄭麗文也呼籲，大陸有這麼多籌碼，應該想想有什麼辦法讓美國有感覺，不要老是修理台灣，兩岸等於是自相殘殺，結果正中美國下懷。

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