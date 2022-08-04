不畏軍演「小琉球遊客多一倍」　停止作業3天...漁民：當作躲颱風

▲民眾搭船到小琉球 。（圖／東琉線交通船聯營處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中國大陸今(4)日中午起在台灣周邊6處海空域演習，有遊客計畫到小琉球旅遊，擔心行程受影響，po文在小琉球社群媒體詢問當地情形，網友熱心討論並回覆「不會受影響」，而業者表示，就算是農曆7月，今(4)日早上搭船的遊客，反而比昨天還多一倍，明顯未受演習影響；但漁民就不同，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，3天的軍演讓漁民無法出海作業，就當躲颱風，但漁民也擔心一旦成為常態「就慘了」。

有網友在「小琉球聯盟」po文，指這週末預計去小琉球，民宿已訂好，想請問在地鄉親，東港往小琉球的船班或是探索拉美玻璃是否停駛？本來想帶父親搭玻璃船看海龜，現在有點擔心，看起來很近，請問鄉親以前有軍演過嗎？狀況大概是怎麼樣呢？

許多熱心網友回答，「關於這件事，可以坐船去琉球玩，都是安全範圍以內 ，也歡迎外縣市遊客，因為我是住在附近，不要聽信謠言和網路」、「探索拉美的航行範圍都在沿海600公尺內，屬於安全範圍，目前皆正常行駛」、「應該差很遠不用擔心~圖看起來很嚇人而已」。

也有網友回應，「那是看圖很近，實際上三十公里，換算海船的里程是四十到五十公里，位處西南海域距離恆春西方四十公里左右在航行情報區，等於沒壓到12海浬線，但算進入兩百海浬經濟海域逼近24海浬近海漁業區」、「演訓是很近但是位在西南方比較靠近恆春，算位置來看小琉球在西北方向不同暫不影響」、「東琉線航運公司船班都不受影響，尚未收到停航通知，正常行駛喔」。

根據東琉線交通船聯營處及泰富輪今天早上旅遊登船人數，都比昨天多，其中有載客數多出一倍，顯見遊客未受大陸軍演影響。

琉球區漁會總幹事蔡寶興則說，漁民把軍演當做躲颱風，對整體產業影響不大，可是如果大陸未來常態性對台灣軍演，台灣勢必也會增加演習，屆時在台灣沿近海作業的漁民，所受到的衝擊就很大了。