台灣恐成美中關係下犧牲品　蔣萬安：國安單位必須做好萬全準備

記者羅婉庭／台北報導

針對外界質疑陪洛西訪台後，台灣成中美關係下犧牲品，蔣萬安今（4）日表示，希望民進黨政府、國安單位、國防部，都應要掌握相關情資，做好萬全準備，將國家安全及兩岸和平放在最優先的位置。

美國第三號人物、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，中國大陸陸續祭出應對手段、展開三日大規模實彈軍演，不但跨越中線，更侵入我國領海，軍演位置包圍台灣，形同「封島」，兩岸及印太局勢發展引起世界各國高度關注。





▲美國眾議院議長裴洛西率團訪台。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

對此，蔣萬安上午出席「北市府111年社區治安營造研習觀摩會議」前受訪表示，國家安全與兩岸和平是國人最關心、最期盼的，面對中共軍演，不應該這時候站在選票角度來考量國人面對危機。希望民進黨政府、國安單位、國防部，都應要掌握相關情資，做好萬全準備，將國家安全及兩岸和平放在最優先的位置。

針對民進黨台北市長參選人陳時中諷刺蔣萬安對兩岸政策是「左右逢源」，蔣萬安回應，兩岸關係緊張情勢升高，會有人擔心很正常，不需要過度曲解，民進黨永遠只會把不同意見的人打成中共同路人，分化彼此，這樣的做法無法團結台灣。外界也預期民進黨面對年底選舉將再次打抗中牌，蔣萬安表示，這就是民進黨在選舉時慣用操作手法，他們的招數就是如此，這凸顯民進黨防疫無能、治國無方，到選舉就只會操作意識形態。

蔣萬安表示，上次大選大家看到當時反送中事件，民進黨喊出要挺香港，結果到現在，各委員提出的「港澳條例」，民進黨還是讓它躺在立法院，沒有三讀通過，民眾都看得非常清楚。面對年底選舉，他相信民眾很有智慧，知道誰是以民為念、能真正反映市民心聲，誰是長時間在台北市勤走基層，為台北市民解決問題的人，「我一定積極努力成為台北市民最好的選擇」。

至於中共維持「一中原則」，美國也表明「一中政策」不會改變，蔣萬安指出，這顯示出中華民國在國際現實上面對的困境，也是為什麼我們需要在國際間能有實質意義參與國際組織，不管事國際衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO），這也是目前外交上必須努力的重點。





▲美國眾議院議長裴洛西結束行程，搭乘專機離台。（圖／記者林敬旻攝）