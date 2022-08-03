昨才說「歡迎」今看衰！　趙少康：裴洛西來台引一堆麻煩

▲總統今接見美國聯邦眾議院議長裴洛西訪團一行。（圖／總統府提供）

記者張鈜閔／綜合報導

美國眾議院院長裴洛西昨晚間抵達台灣，預計今傍晚離台，中廣董事長趙少康對此悲觀表示，「還沒給台灣帶來什麼好處，已經引來一堆麻煩，未來更是問題一籮筐。」

《ETtoday新聞雲》昨報導「趙少康歡迎裴洛西「北京不要反應過頭」 狠話說多收不了尾就尷尬了」，趙少康昨才在臉書發文表明「有朋自遠方來，不亦樂乎」，認為以台灣的外交處境，願意來台灣訪問的外國重要人士「不論藍綠都沒有道理不歡迎」，也要北京當局反應過了頭「狠話說多了，到時候收不了尾也很尷尬。」，但今日態度卻大轉變。

趙少康今在臉書發文，表示裴洛西來台，民進黨見獵心喜「北京越抗議越反彈，民進黨政府越高興越起勁。」，他也認為北京當局文攻武嚇調子拉太高，結果裴洛西飛機一落地，「解放軍軍機既沒伴飛，也沒加以擊落」，大陸網民一片悲痛哀嚎，憤怒反彈異常強烈，「把裴洛西訪台視為對國家民族的奇恥大辱，把對美國的不滿轉變為對台灣的仇視」

趙少康更嘆藍軍有如啞吧吃黃蓮，「明明知道裴洛西來訪是禍不是福，也不敢明白反對，還要表態支持」，深怕被戴上親中賣台的帽子，影響年底選舉。

趙少康也示警，共軍包圍台灣的六場軍演最令人震驚「這是從來沒有發生過的情況」，還特意等裴洛西離台，「表示不針對美國，就是要教訓台灣」，他點出5重點：

1、演習火力、包圍張力有多強？國際飛機航班及輪船會否從演習空隙進出台灣？還是全部停飛停駛？

2、美軍會否介入？

3、國軍如何反制？

4、今天以後是否停止演習、鳴金收兵？還是會延長演習？會不會由演轉戰？

5、就算這次演習3天真的結束，以後共軍會不會沒事就圍島演習，由3天變5天、變7天？

趙少康擔憂，要是共軍演習7天、10天「台灣的天然氣貯量還夠不夠？會不會斷電？油呢？糧食呢？」，嘆北京的經濟反制，包括禁止180多家食品廠商進口、禁止柑橘類、白帶魚進口、拒絕特定廠商往來、停止大陸天然砂輸台...「也是蠻可怕的」，怒批民進黨「只知為自己的政治紅利鼓吹台灣民族主義，完全不顧人民死活。」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者邱中岳攝）