裴洛西訪台！中共軍演威嚇　江啟臣籲：恫嚇台灣只會惡化兩岸關係

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，共軍隨即宣布將自4 日起在台灣周邊進行軍演，台海情勢緊繃也衝擊股市翻黑。對此，國民黨立委江啟臣表示，不樂見台海緊張情勢升高，在此呼籲中共停止軍演活動，以免發生不可回復的衝突，恫嚇台灣只會惡化兩岸關係，更破壞區域繁榮與穩定。

裴洛西今天率團訪問立法院，並與朝野4黨團總召進行閉門會議，原本國民黨立委江啟臣將以外交國防委員會召委身分出席，但因他檢疫隔離無法出席。江啟臣表示，由衷感謝美國國會對台的友好和支持，通過各項惠台法案，連署支持參與各項國際組織，更欽佩裴洛西對民主人權的堅持與面對強權的無懼，希望裴洛西議長返美後，能持續為台灣發聲，督促行政機關儘快具體落實各項惠臺措施及政策，深化台美合作，堅實台美關係。

江啟臣重申，中華民國是主權獨立國家，與友台人士互相造訪是主權獨立國家的基本權利，請各界尊重中華民國獨立自主的地位、及民主自由制度。

江啟臣說，台海穩定是區域繁榮穩定與安全的基礎，是三方共同的責任與義務，希望彼此相互尊重理解、克制作為。我們不樂見台海緊張情勢升高，在此呼籲中共停止軍演活動，以免發生不可回復的衝突，恫嚇台灣只會惡化兩岸關係，更破壞區域繁榮與穩定。

最後，江啟臣也提到，針對中共陸續宣布禁止食品、農漁產品進口及天然砂出口，試圖用片面的貿易手段影響兩岸經貿往來，對我進行施壓，然此舉無疑是直接衝擊無辜國人的生計，只會傷害人民感情，只有弊大於利，我們無法接受。

