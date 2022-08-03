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若台灣開戰要躲哪？1地圖秒查「全台避難位置」　台北超密集

▲▼ 台灣街景,台北101,人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多國人擔憂台海情勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台海情勢再度升溫，中共更多次武力恫嚇，揚言4日起於台灣周邊海域進行實彈演練。其實，早前就有神人根據內政部資料，製作出「全台防空疏散地圖」，上面清楚標示出地點、可容納人數，獲得大票網友一致讚賞。

當初，看到俄烏開戰、硝煙四起，許多國人對台海情勢並不樂觀，就怕戰火一觸即發，於是紛紛求問「台灣現在哪裡還有防空洞？」「若台灣開戰要躲哪裡？」

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▲防空疏散避難設施。（圖／翻攝自「防空疏散避難地圖初版」）

▲台北「防空疏散避難地」密密麻麻。（圖／翻攝自「防空疏散避難地圖初版」）

事實上，台灣各地本就設有「防空疏散避難設施」，民眾可至內政部警政署全球資訊網的「防空疏散避難專區」查詢，即可了解住家附近防空避難設施位置，但由於設施多位於大樓地下室，平時屬於個人財產，未經所有權人同意，是不可擅自進入的。

不僅如此，更有熱心網友自製「防空疏散避難地圖初版」，除了利用內政部的位置資訊，還進一步整合成單一地圖。只要點開並授權瀏覽器位置資訊，即可自動定位。

▲防空疏散避難設施。（圖／翻攝自「防空疏散避難地圖初版」）

▲點開小藍點，可進一步查詢點位資訊。（圖／翻攝自「防空疏散避難地圖初版」）

翻開此地圖，上面以藍點標記使用者所在位置，每個區域也都有標示該區的避難點數量，若再點開就能瀏覽這些點位資料，包括地址、可容納人數等。

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