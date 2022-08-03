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超勵志！泰國環球小姐冠軍父母皆為清潔工　她自嘲在垃圾堆中長大

▲泰國環球小姐。（圖／翻攝自Instagram／annasnga_1o）

▲年僅23歲的安娜是本次泰國環球小姐的冠軍。（圖／翻攝自Instagram／annasnga_1o）

實習記者廖翊慈／綜合報導

2022年泰國環球小姐（Miss Universe Thailand 2022）總決賽，於7月30日在曼谷暹羅天地ICONSIAM舉行，19號參賽者安娜（Anna Suengam-iam）出眾亮麗的外型及落落大方的性格，使她奪得后冠。更讓人關注的是她貧困的家庭背景，不少人直呼「超勵志！」

綜合外媒報導，23歲的安娜畢業於泰國農業大學，身高175公分，擁有人人稱羨的美貌，不過她大方坦承自己父母在曼谷當垃圾清潔員，還自嘲是在「垃圾堆」長大，小時候的玩具都是父母從垃圾堆裡撿回來的，因父母工作時間比一般人還長，她也格外珍惜跟家人間的感情，並未因「垃圾堆」的生活而感到自卑。

▲泰國環球小姐。（圖／翻攝自Instagram／annasnga_1o）

▲安娜因出眾的外貌，及落落大方的性格，打敗其他參賽者奪得冠軍。（圖／翻攝自Instagram／annasnga_1o）

她表示，「我沒有機會像其他孩子一樣玩耍，因為爸媽通常在凌晨3點離開家去上班，晚上7點回家睡覺，我唯一的出遊機會是和父親一起坐垃圾車。」在安娜的童年記憶中，幾乎都是和信仰佛教的祖母一起生活的，她也靠過公眾給僧侶施捨的食物長大。

報導指出，也因為受到祖母佛教教義的影響，安娜始終相信自己無論遇到什麼情況，摔倒了都能勇敢站起來。參加過多次選美比賽的安娜，仍保持著謙虛的態度，而這次奪冠的獎品包括，榮譽肩帶及王冠（Power of Resilience）、100萬泰銖（約新台幣82.9萬元）、價值125萬9000泰銖（約台幣103萬元）的轎車，以及價值400萬泰銖（約台幣330萬元）的豪華公寓等。

安娜也強調，「我希望可以透過自己，來告訴那些懷有夢想的人，貧窮不一定是限制你的東西，只要你有自信，面對任何事都會有機會」，她也希望讓更多的年輕人接受教育。在奪冠之後安娜將代表泰國，參加年底於菲律賓舉行的「第71屆2022環球小姐大賽」。

▲泰國環球小姐。（圖／＠annasnga_1o）

▲安娜希望透過自己的故事，能夠鼓勵低收入戶的孩子們勇敢追夢。（圖／翻攝自Instagram／annasnga_1o）

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