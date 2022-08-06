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大陸 大陸焦點 特派現場

「反制美8項措施」有摩擦風險？　陸學者：中美軍事互信到谷底

 記者任以芳／綜合報導

中國外交部昨5日針對美國國會眾議長裴洛西訪台，正式宣布「八項反制措施」，其中包括取消中美間三項軍事交流機製和暫停兩國在司法、禁毒、氣候等多領域的合作。對中美關係帶來什麼樣衝擊？大陸多位多名政治和國關學者分析，中方的反制措施覆蓋領域全面，且具有系統性，同時敲打白宮與美國軍方，中美軍事互信降到谷底，未來兩國發生碰撞摩擦的風險正在上升。

針對裴洛西訪台，大陸外交部昨分兩階段宣布反制方案。昨5日下午4點多先宣布根據中華人民共和國有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。兩個小時後再拋出震撼彈，直接「劍指」美國，宣布採取八項最新反制措施，顯示出裴洛西訪台讓中美關係發生嚴重倒退，未來造成影響將進一步發酵。

八項措施分別是：中方將取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機製會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作、暫停中美氣候變化商談。

《環球時報》引述多位專家分析，此次兩軍多個層級的交流機制被取消，意味著中美軍事互信已降至谷底，未來兩國發生碰撞摩擦的風險正在上升。

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台。（圖／翻攝直播）

▲裴洛西專機安全保障是由美國防部負責。（圖／翻攝直播）

多名人士認為，此次中國宣布的反制措施中包含三個「取消」和五個「暫停」。其中，三個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍在過去數年中建立的信任機制已幾乎不復存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升。

軍事專家宋忠平表示，國防部層級、戰區層級、海上安全層級都是中美軍事交流的重要組成部分，從上到下各級機製的取消，意味著中美軍事互信降至谷底，也意味著中美的政治關係降至谷底。

他強調，「這再次說明，台灣問題涉及到中國的核心利益，也是中美關係發展的基石，一旦美國觸及這一底線，任何交流和互信都將蕩然無存。而當兩國軍方不再交流，各種各樣的摩擦都可能產生。」

中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，長時間以來，中美兩軍在地區安全事務方面保持著一定程度的溝通，但近期的事實顯示出，這樣的溝通並沒有讓美國在干涉中國內部事務上收手。

呂祥認為，裴洛西訪台專機和一系列安全保障均由美國國防部提供，美國軍方作出如此傷害中國主權和安全的行為，客觀上已經讓中美兩軍的交流不再有意義。

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