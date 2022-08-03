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咖啡買2送2、霜淇淋買1送1！4大超商「情人節限定優惠」先收下

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲4大超商情人節限時優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

七夕情人節就是明天了，《ETtoday新聞雲》搶先整理4大超商祭出的情人節限定優惠，不僅於門市能爽喝咖啡買2送2、霜淇淋買1送1，APP還有多組咖啡飲品組合優惠，像是大杯美式只要29元，還開放寄杯、冷熱互換，咖啡控可要趁現在搶囤一波了。

▲▼全家推最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家全門市限時1天霜淇淋買1送１。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11
7-11OPEN POINT行動隨時取即日起至8月6日祭出「9大指定飲品優惠組合」，包括「CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）26杯999元」、「CITY CAFE大杯美式（冰／熱）35杯999元」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）25杯999元」、「CITY CAFE卡布奇諾31杯999元」、「CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡2杯99元」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任選2杯99元」及「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/黑糖珍珠燕麥奶任選2杯99元」，提醒行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

●全家
全家全門市將於8月4日祭出限時1天「Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠，口味不限吃到爽，APP隨買跨店取則推「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」好康，每人限購2組，兌換期限為12月31日止。

●萊爾富
萊爾富Hi-Life VIP APP於8月4日至8月8日祭出「特濃咖啡買8送8」優惠，品項包含大杯特濃美式咖啡（冰／熱）以及大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱）。

●OK mart
OK mart全門市於8月4日、8月5日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵或大杯濃厚系列咖啡同品項買2送2」優惠；8月4日至8月7日加碼喝「OLAND鳳梨冰茶」、「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里氣泡咖啡」及「西西里咖啡」任選2杯下殺7折小確幸。

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