快訊／今增32死！本土+23718、境外+201

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增2萬3302例本土個案，另增254例境外移入，確診個案當中增加31人死亡。本土病例仍以六都為多，當中最多的是新北市4406例，接著依序是台中市2980例、桃園市2562例、台北市2427例、高雄市2214例、台南市1880例。

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▲8/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之23,718例本土病例，10,928例男性，12,783例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為新北市(4,406例)，臺中市(2,980例)，桃園市(2,562例)，臺北市(2,427例)，高雄市(2,214例)，臺南市(1,880例)，彰化縣(1,009例)，新竹縣(721例)，苗栗縣(696例)，屏東縣(651例)，新竹市(625例)，雲林縣(584例)，宜蘭縣(510例)，嘉義縣(427例)，南投縣(393例)，基隆市(392例)，花蓮縣(356例)，嘉義市(322例)，臺東縣(266例)，澎湖縣(144例)，金門縣(140例)，連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日。

指揮中心說明，今日新增201例境外移入個案中，115例男性、86例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南及美國(各15例)，菲律賓及柬埔寨(各5例)，英國及新加坡(各3例)，馬來西亞(2例)，法國、奧地利、日本及中國(各1例)，另149例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至8月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。