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40多歲男確診3天後「家中死亡」　無慢性病、已打3劑疫苗

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增32名新冠確診後死亡個案，當中最年輕個案有2名40多歲男性，值得注意的是，其中1人本身沒有慢性疾病還打過三劑疫苗，卻仍然於7月24日確診新冠，採取居家照護後於26日被發現於家中死亡，確診到死亡僅三天。

▲▼8/3中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為20例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、30例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月30日，死亡日期介於5月28日至7月31日，詳如新聞稿附件。

死亡個案中最年輕有2例僅40多歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一例40多歲男性，本身打三劑疫苗，無慢性病史，7/24去採檢站快篩陽，返家進行居家照護，7/26於家中死亡，死因肺炎併呼吸衰竭。

另一例40多歲男性，沒有打疫苗，有慢性肝病病史，7/13有發燒呼吸喘，7/16就醫確診，當日住院給予瑞德西韋，不幸於7/26死亡，死因為肺炎、肺膿瘍併敗血性休克、急性肝衰竭。

▲▼8/3本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

▲最新本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

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