又添兒童重症！2名1歲童分別爆MIS-C和腦炎　整整住院一個月

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增134例中重症個案，當中又確認2名兒童重症，都是1歲男童，其中1例為MIS-C，另1例為腦炎，這兩人都經過1個月的住院治療，已經出院。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增23,919例COVID-19確定病例，分別為23,718例本土個案及201例境外移入；另確診個案中新增32例死亡。另新增通報134例中重症，其中98例中症、36例重症，當中特殊重症個案為2例兒童。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中1例為MIS-C的1歲男童，本身無慢性病，5/15確診新冠，5/23起陸續有發燒、右頸腫痛，服藥症狀仍不退，5/29住院，接受抗生素注射治療加上頸部膿瘍引流，細菌培養陰性，因為發燒持續且檢查有心包膜積水，懷疑MIS-C，使用免疫球蛋白治療，症狀逐漸改善，7/1出院。

另外一例為併發腦炎的1歲男童，羅一鈞表示，個案本身無慢性疾病，5/28發燒、流鼻水、快篩陽，5/29全身抽搐至急診，電腦斷層顯示腦水腫，因為疑似腦炎給予類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥、抗癲癇藥物治療，並插管使用呼吸器，住加護病房；6/9拔管移除呼吸器，6/13轉至一般病房，6/28已經出院。

指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症，累計有144例，有25例死亡；分別為MIS-C77例、腦炎26例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）