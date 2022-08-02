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雲林+665！新增4死「1人未打疫苗」　縣府籲民眾完整接種疫苗

▲雲林縣本土確診個案今日＋266例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋266例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（2）日新增665例本土確診個案，分別為斗六123例，虎尾81例，北港59例，斗南55例，麥寮52例，古坑34例，西螺30例，水林26例，莿桐25例，元長、大埤24例，崙背23例，土庫19例，口湖18例，四湖16例，東勢14例，二崙12例，臺西11例，褒忠10例，林內9例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣本土確診個案今日＋266例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣累計266確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增665例確診個案中，年齡分布在未滿1-88歲，其中無症狀604人，其餘均為輕症，以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有527人、確診者居家照護在管中有2756人。幼兒莫德納疫苗開打以來已2244人完成接種，目前無接種疫苗後不良反應通報。

統計111年度本土累計確診數共86118例，其中累計266例為死亡，今日新增4例死亡確診個案，分別為3位男性與1位女性，年齡介於40-90多歲間，分別有高血壓、糖尿病、失智、腦中風等慢性病史，其中3位已完整接種COVID-19疫苗，另1位未曾接種疫苗，死亡日期介於7/22至7/29，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診個案今日＋266例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共86118例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局表示，雲林縣轄內提供6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼童莫德納疫苗接種的醫療院所計39家，除平日接種服務，考量家長上班時間，診所也提供夜診及假日接種服務，此外，中央也已開放「5歲以上至未滿12歲的孩童」接種第2劑疫苗、「12歲以上至17歲的青少年」接種第3劑疫苗、「50歲以上的成人以及特殊對象（如：因工作要出國的鄉親）」可接種第4劑疫苗，鄉親只要符合接種條件，請儘快完整接種疫苗。

▲雲林縣本土確診個案今日＋266例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣COVID-19疫苗接種完成率年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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