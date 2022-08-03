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裴洛西搭機趕場訪韓！　韓媒：她將談論中國、北韓人權議題

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於今（3）日下午5時啟程前往南韓，預計明（4）日將與南韓國會議長金振杓會談，儘管下午曾宜度傳出南韓當局正安排總統尹錫悅接見裴洛西，但南韓總統辦公室卻表示，該則報導為假消息，秉持上午聲明時的一貫立場。裴洛西將談論北韓（朝鮮）核武與人權議題。

儘管3日下午4時15分（台灣時間下午3時15分），《韓聯社》等韓媒在報導中引述相關人士說法指出，目前南韓當局正安排尹錫悅與裴洛西會面，但之後南韓總統辦公室卻又隨即澄清並非事實，表示因為尹錫悅目前正在進行為期5天的暑期休假，因此上午不安排雙方見面的說法維持不變。

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅目前仍在休假，因此不安排接見裴洛西。（圖／路透）

根據韓媒《News1》，裴洛西離開台灣後的下一站將前往南韓，在南韓停留2天1夜後，於4日晚間前往日本。對於以眾議院議長身份造訪的裴洛西將會對南韓釋出何種外交訊息，引發南韓各界關注。專家認為，裴洛西此次南韓行將談論北韓核武導彈威脅、北韓人權議題，同時與南韓討論如何牽制中國與俄羅斯。

報導指出，裴洛西抵達南韓後，將於4日與金振杓在會談上討論印太地區國防安全與經濟合作、氣候變遷危機等主要議題，會後將舉行聯合發表會，兩人也將一同出席午宴。

外交專家分析，裴洛西此次出訪新加坡、馬來西亞、台灣、南韓、日本，不僅是與印太地區各國議會交流，事實上更是代表著美國拜登政府，在與中國進行霸權競爭下，維持「強化與同盟國合作」之基調。

▲美國眾議院議長裴洛西結束行程，班機離台。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼美國眾議院議長裴洛西結束行程，與台方代表大合照後，班機離台。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國眾議院議長裴洛西結束行程，與台方代表大合照。（圖／記者林敬旻攝）

也有分析認為，由於裴洛西是在結束台灣行程之後緊接訪韓，因此在此次訪韓時很有可能向南韓闡述美中兩國競爭、台海情勢等相關立場，不僅強調「以規則為基礎的國際秩序」，甚至可能還包括共同牽制中國、俄羅斯等訊息。

另外，裴洛西長期以來就對中國與北韓的人權議題表示高度關注，因此此次也可能與金振杓談論相關議題，以及針對今年2月展開的俄烏戰爭，強烈譴責俄羅斯發兵的非法性，呼籲南韓等國際社會應持續保持關注。

據悉，裴洛西是繼2015年4月以眾議院少數黨領袖身份造訪南韓後，睽違7年4個月再度訪韓。而南韓國會議長與朝野領導高層於2019年2月訪美時，裴洛西便曾表示，「如今當是美國討論北韓人權問題的時刻」；至於北韓核武問題，裴洛西則研判，北韓最高領導人金正恩的最終目標應該不是讓韓半島（朝鮮半島）去核，而是讓南韓解除武裝。

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