以台制華只會加速統一進程！　華春瑩批美：背信棄義不會有好下場

▲美國眾議院議長裴洛西訪台引起對岸強烈不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台引起大陸極度不滿，從政治、經濟及軍事上對台施壓。大陸外交部部長助理兼發言人華春瑩今（3）日怒批，佩洛西（裴洛西，下同）之流企圖同台獨勢力勾連以台制華，侵犯中國主權及領土完整，是螳臂當道，不可能阻擋，「只會加速中國統一進程。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩還以五個「嚴重」來加強語氣，她表示，「佩洛西眾議長不顧中方的強烈反對和嚴正的交涉，執意竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤信號。」

對於裴洛西訪台一事，大陸外交部、全國人大及政協、中共中央台辦和大陸國防部都於昨（2）日晚上第一時間發表聲明或談話予以譴責。大陸外交部副部長謝峰也在第一時間召見美國駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）。

此外，大陸駐美大使秦剛第一時間向美國白宮國安會以及美國國務院都提出嚴正的交涉，國務委員兼外交部長王毅也就此發表談話，「將採取一切必要措施，堅決捍衛國家的主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，我們說到做到。」

▲美駐華大使勃恩斯（Nicholas Burns）在裴洛西訪台第一時間被大陸外交部召見。（圖／路透）

華春瑩指出，回望每一次美方主動對中方挑起的挑釁，結果無一不是自取其辱，自食其果，「最新的一個例子就是佩洛西等煽動香港黑暴勢力，鼓吹所謂美麗風景線，但恰恰加速了香港由亂及治，由治及興，使東方明珠重新煥發出光彩，這次也毫不例外。」

華春瑩強調，佩洛西之流企圖同台獨分裂勢力勾連，以台制華，侵犯中國的主權和領土完整，是螳臂當道，不可能阻擋，只會加速中國統一的歷史進程，「美方在台灣問題上背信棄義，公然玩火，與14億中國人民公然為敵，絕不會有好下場。」