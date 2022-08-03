120廠商遭大陸暫停出口　台中市府將辦展售會...邀民眾預購送暖

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，大陸宣布禁止台灣多家企業產品進口。（圖／路透）



記者游瓊華／台中報導

受美國眾議院議長裴洛西訪台影響，大陸宣布禁止台灣多家企業產品進口，中國大陸海關總署8月1日突然公告，台灣未完成生產企業註冊更新的業者「暫停進口」，今日再增加柑橘類品項，經台中市政府緊急調查相關資訊，初步了解，台中企業因未完成註冊而遭暫停進口的廠商共計120家，包括糕餅、咖啡、柑橘等類型產品，受到影響的台中知名廠商如台中市農會、歐克佬、味榮食品、裕珍馨等。

▲市長盧秀燕在醫院治療，第一時間指示市府各局處了解產業情況。（圖／記者游瓊華攝）



台中市政府表示，市長盧秀燕在醫院治療，仍相當關心台中產業受衝擊影響，第一時間指示市府各局處了解產業情況，並制定因應措施，減緩衝擊。市府將設置專線與單一窗口，專案協助受影響廠家，也將在八月中下旬舉辦糕餅咖啡伴手禮推介會，輔導商家與農民在多個平台銷售，拓展東南亞與其他市場等，多元措施協助產業因應衝擊。

市府說明，針對台中受影響情況，經發局、農業局與工策會，已於第一時間對業者進行了解及關懷，並成立諮詢專線（魏小姐04-22289111 分機31140），受影響企業可來電提供資訊。另為即時協助廠商拓展內需市場、減輕壓力，市府經發局訂於八月中下旬在豐原舉辦糕餅咖啡伴手禮展售會，時節臨近中秋節，號召民眾預購送暖，並進行糕餅推介。此外，今年的購物節也將增加受影響店家採買專區，協助店家導購，並提供點數加倍送方式，提升民眾採買誘因。

另外，受影響台中農特品部分，主要為柑橘類，根據農業局統計，目前僅少部分茂谷柑有外銷中國大陸約202公噸，但僅占台中柑橘總生產量不到1%。農業局會持續協助國內行銷，也將加強拓展東南亞等其他市場，並輔導農民在全聯、好市多、東森購物、郵政商城、普利共好商城等平台上架販售，研發果汁、水果酒、冰品及陳皮等多元產品，近一步減緩衝擊。