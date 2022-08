美軍航母「雷根號」動了！疑持續往東航行　最新位置曝光

▲美軍航空母艦「雷根號」(USSR Ronald Reagan)持續往東移動。(圖/翻攝推特@SCS_PI)

記者吳美依/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西2-3日訪台,面對北京加大武力恫嚇,美軍4艘海軍軍艦也被派往台灣東側海域,進行「例行」部署。根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)最新資訊,航空母艦「雷根號」(USSR Ronald Reagan)抵達菲律賓海後,似乎正在持續往東移動。

南海戰略態勢感知計畫分享「雷根號」近日行動軌跡,這艘航空母艦7月30日從菲律賓出發,8月1日進入台灣東南方的菲律賓海,8月2、3日持續往東北方向航行。該智庫認為,「情況似乎得到一定程度的緩解,即使只是暫時的。」

▲美國眾議院議長裴洛西率團來台訪問,今(3日)上午拜會總統蔡英文。(圖/翻攝自ETtoday直播畫面)

《路透社》2日報導,「雷根號」將佈署台灣東部海域,與提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提頓號」(USS Antietam)及驅逐艦「希金斯號」(USSR Higgins)一起執行任務。此外,兩棲突擊艦「的黎波里號」(USS Trioli)5月初就從聖地牙哥出海,如今也被部署至該區域。

一名海軍官員證實上述消息,但拒絕透露軍艦具體位置,「雖然他們有能力應對任何可能性,但這些都是正常的例行部署。」

Ronald Reagan CSG is moving to the east. It seems that the situation has been alleviated to a certain extent, even temporarily. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/IsTdNjdsnI