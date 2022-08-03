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獲頒「特種大綬卿雲勳章」　裴洛西發推特：美台持久友誼的象徵

▲▼總統蔡英文於總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

▲總統蔡英文在總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日上午來到總統府，總統蔡英文親自頒授「特種大綬卿雲勳章」。對此。裴洛西稍早發推特表示，「我非常榮幸代表國會接受此勳章，這是美國與台灣強而有力、持久友誼的象徵」。

蔡英文3日上午在總統府接見裴洛西國會代表團，表彰及感謝她對台灣長久以來的堅定支持，及對提升台美交流的卓著貢獻。裴洛西也表示，美國國會代表團此行訪台，明確表示美國不會放棄對台承諾，也為美台之間持久的友誼感到自豪，「現在，美國對台灣的聲援力挺比以往任何時刻都更加重要，這就是我們今天要傳達的訊息」。

針對蔡英文提及的台灣正加強國防能力、為該地區民主國家守住防線一事，裴洛西回應，美國與台灣建立了基於共同價值觀的蓬勃發展夥伴關係，美國的民主黨與共和黨在支持台灣這方面是一致的。

裴洛西致詞時也指出，台灣是座韌性之島，台灣人民也向外界證明，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰，此行就是要向外界彰顯美台之間的團結。

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