獲頒「特種大綬卿雲勳章」　裴洛西發推特：美台持久友誼的象徵

▲總統蔡英文在總統府接見美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/翻攝ETtoday直播畫面)

記者詹雅婷/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)3日上午來到總統府,總統蔡英文親自頒授「特種大綬卿雲勳章」。對此。裴洛西稍早發推特表示,「我非常榮幸代表國會接受此勳章,這是美國與台灣強而有力、持久友誼的象徵」。

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.



Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5