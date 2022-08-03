中共「圍」台軍演3天！航班恐被迫改道　「蠢到激起全球惡感」

▲解放軍軍演位置緊貼台灣。（圖／翻攝新華社）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨(8/2)抵達台灣，中共8月4日中午至7日中午將在台灣周邊6個海域軍演武嚇，交通部緊急研商因應包含評估更改航路和高度引導航班安全降落。對此，前民航機師表示，中共此舉比豬還蠢，將引起全球公憤，各航空公司繞飛其他航線耗油，這樣搞將激起全球對中共惡感。

前民航機師于皓瑋說，中共蠢到極點，比豬還蠢，中國國家主席習近平丟臉丟到全世界，中共本來有很好機會揚名立萬，結果從裴洛西起飛到落地台灣，一點動作都沒有，公海和美國對峙，就像兩隻狗搖搖尾巴，不叫對峙，若裴洛西從馬來西亞起飛到菲律賓附近，中共派殲20去伴飛，密集編隊貼在旁邊，阻止裴洛西來台，就揚名立萬了。

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于皓瑋指出，結果中共選擇在台灣周邊設六大演習區，台灣兩邊西邊靠大陸，有A1航線，北可到日本北海道，南到印尼，東岸有B591，南面是從台灣飛出去的國際航線；過往演習都會有高度上線和下限，但此次中共無公布高度，等同無限制高度，你進來該空域被打到算你倒楣。

于皓瑋強調，當全世界都不敢走台灣航線，但改走別條航路會耗油，此舉將引起全世界公憤，中共這樣搞絕對會激起全球的人惡感，演習3天完了，全世界恨死中共，民進黨這時候是全世界大贏家，此次民進黨不是撿到槍，是撿到原子彈。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，全球各地因為戰爭或軍事演習而關閉空域或限制空域的情況經常可見，也因此，航空公司在航班起飛前做飛行計畫時，都會接收最新版的飛航公告（Notice To Airmen, NOTAM），NOTAM會揭示那些空域或航路受到影響，以及影響的高度與時間範圍，根據NOTAM去做航班的應變計畫，有可能採取繞路、暫停航班或是延後起降等作法，以達到風險管理的目的。

盧衍良表示，以我國業者而言，由於幾乎多數航班都會受到影響，作業的難度勢必增加。而國際的業者如果是僅飛越台北飛航情報區空域的，或許會直接採取繞路的作法，但如果是以台灣為目的地的，影響程度會更大，也會衍生成本。由於每間公司的航班情況不一，影響的程度會不一樣。

盧衍良表示，2014年7月17日，馬來西亞航空MH 17航班，在飛越俄羅斯邊界烏克蘭領空時，即因為飛彈射擊而發生不幸空難，導致機上283名乘客和15名機組成員悉數罹難，因此，為了避免類似事件再次發生，航空公司勢必將採取必要的應變措施。