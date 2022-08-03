全文／「台灣在美國獲跨黨派支持」　裴洛西拜會立法院提3大議題

記者羅婉庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起高度關注。今（3）日上午9點身著白西裝套裝，搭配水藍色內搭衣與藍色高跟鞋，戴著顯眼的珍珠項鍊，由副院長蔡其昌率朝野四黨團總召接見。裴洛西在會議指出，台灣在美國獲得跨黨派的支持，並針對氣候、公衛、人權三大議題提出看法。

裴洛西表示，台灣在美國獲得跨黨派支持，而當台灣說她是台灣的摯友，她視為高度的讚美，同時，她也是代表所有美國國會同事接受這項殊榮。她表示，通常他們出訪有三個目的，包括安全、經濟、治理，將區域安全、繁榮拓展到各地。

隨後裴洛西分別介紹訪團成員，強調每一位都具有能力與重要性。其中美方近日通過不少支持人權的法案，出訪成員中，就有促成法案通過的重要推手外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），她希望未來增加國際間與台美國會的合作交流，這也是美國總統拜登提出印太相關戰略之後，他們也大力支持的具體行動。

裴洛西表示，米克斯對人權法案背後有許多著力及大力倡議，他所做的一切反映美國對台灣人民友誼與對和平的支持，在座的退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA），他也深刻了解世界各地和平以及避免衝突的價值，因此她要特別讚賞他在世界各國對退伍軍人方面各種福利支持。

裴洛西指出，至於最近美國通過的晶片法案（Chips and Science Act），對台美都有利，而在座所有議員都有所貢獻，其中重要推手包括眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene），她過去曾在微軟與私部門工作。

裴洛西說，而當安全與經濟結合時，就與監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）有所相關。眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim），無論針對國安、經濟及外交都是他的專長，他不但是外委會、軍委會成員，之前也曾在國務院工作擔任外交官，他可以教導訪團在外交禮儀及辭令上表現得更出色。

裴洛西表示，今天的訪團成員非常有份量，無論在經濟、安全戰略思考上，都能分享重要意見。治理面部分，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多面向都有突出的成就，尤其防疫成功，無論在公衛更是國安、經濟與治理的問題，讚賞台灣有如此出色表現，未來將持續合作，也對於AIT處長孫曉雅代表美國在台灣的行事感到驕傲，她是非常有能力也卓越領導者。

裴洛西說，未來期待雙方持續交流，了解合作方式，包括氣候變遷上合作，並學習台灣出色的公衛成就，同時探討如何在全世界推動人權，特別感謝台灣展現的友誼，希望台灣能夠在全世界受到肯定。

對於天安門事件議題，裴洛西說，30年前他們以跨黨派身份前往天安門，除了支持人權，也抗議中國不公平的貿易作法，這是國安議題也是經濟議題，當時很多企業技術被迫轉移到流氓國家，或讓人有所疑慮的國家。最後她強調，國家、經濟、治理三大面向都是息息相關的。

裴洛西今晨時7時與台積電董事長劉德音進行視訊會議，討論最近美國通過的晶片法案（Chips and Science Act），隨後前往立法院拜會，約於10點前往總統府，由總統蔡英文接見，並於10：53召開記者會，副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）均將出席與會。

中午則安排洛西訪團於台北賓館午宴，午宴席間，國安會秘書長、國防部長、國安局長等首長出席，下午2時前往景美人權文化園區，傍晚5時許離開台灣。

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）