立院民進黨團讚裴洛西「勇者無懼」　不屈服專制國家威脅

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（3）日上午拜會立法院，由副院長蔡其昌接率領4位黨團總召迎接。會後民進黨立委羅致政接受媒體訪問指出，在中國大陸的壓力之下，裴洛西還是堅持來台，這傳遞了非常重要的訊息給亞太、印太地區，美國或民主國家不會屈服於中國的威脅。

民進黨團總召柯建銘指出，他代表執政黨團率先發言，對裴洛西始終如一的人權、民主堅持，以「勇者無懼」4個字表達感佩之意，未來的目標將是台美持續深化各方面的合作。

柯建銘還提到，講到美國對台灣發展的努力時，有特別談到晶片法，知道上午裴洛西有跟台積電董事長劉德音談晶片問題，中間有眾議員講晶片法案很多努力，也提到這法案對於半導體工業上面的影響，但因時間有限，僅重要觀點的溝通。

羅致政也補充，今天的對談，所有台灣政黨總召都有發言，他特別提到，在中國的警告、壓力之下，裴洛西還是堅持來台訪問，這傳遞非常重要訊息給亞太地區、印太地區，美國或民主國家不會屈服中國的威脅壓力，專制國家也不應該要求誰可以來、誰不能來。

羅致政說，會上雖然裴洛西沒有特別針對此話回應，但會後有一、兩位國會議員特別上前向他表示，非常贊同他的言論，中國越是打壓，這樣的訪問越有存在的意義。

