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裴洛西拜訪立法院各黨團　邱顯智：期待未來在人權議題有更多交流

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日上午到到立法院與跨黨派立委交流，時代力量黨團表示，總召邱顯智向裴洛西表示由衷歡迎，並期待在人權議題等層次，未來能有更多交流。

黨團表示，裴洛西此次訪台並不容易，除了美國的期中選舉將屆、選務繁忙之外，中共更針對訪台行程多次叫囂、恫嚇，意圖藉由武力威脅，改變美國的外交決定。事實上，近年來中共採取戰狼外交，時常藉由恫嚇、辱罵等強硬手段，試圖影響世界各國的決策，導致國際秩序遭到破壞。

黨團指出，2008到2016年間，台灣以兩岸和平為貴、處處考量中國情緒，並在中國的默許下，放棄以台灣的名諱參與國際事務，以爭取更大的國際空間。然而，這個選擇不但默認了中共政權對台灣政府的控制，中共的態度在2016之後驟變，更證明了所謂的國際空間只是假象，中共昨天同意的、今天可以隨時翻盤。

黨團強調，如今中國的挑釁、霸凌範圍擴大到全世界，台灣經驗的教訓也適用於世界各國：容忍中國的挑釁、順從中國的霸凌，並不會帶來實際的和平。

黨團表示，裴洛西不懼中國反對、堅定訪台，不僅展現出台美友誼的強韌，顯示雙方維持友好關係的決心絕不會因中國的恫嚇而輕易改變，更是以行為正告中國：自由世界不會順從中國的霸凌手段。

黨團強調，台灣必須在國際上闖蕩出自己的出路，面對中國的武力威嚇，國軍也加強了戰備，我們不主動挑釁，但沒有絲毫鬆懈。「這條路並不容易，台灣很高興有裴洛西議長一起同行，也歡迎更多理念相近的朋友加入，一起攜手前行。」

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