車站螢幕牆出現「老巫婆竄訪台灣」　駭客入侵！台鐵火速斷電

▲台鐵車站電子廣告看板遭駭客入侵。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，為25年來首位訪台的美國眾議院議長，不過今(3日)上午全台有多間7-11門市電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，前民進黨桃園市議員也發文指台鐵電視螢幕出現「老巫婆竄訪」。台鐵表示，該為駭客入侵，「第一時間就先切掉線路、斷電再說」。

王浩宇今天在臉書貼出照片，畫面上可見某台鐵車站大廳螢幕上竟以簡體字寫著，「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」！

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對此，台鐵表示，此為高雄新左營站售票大廳的電子看板，為資產開發中心出租廣告看板，出租出去後，今上午10時突然被駭客入侵，同仁發現後，第一時間就先切掉線路再說，馬上斷電處理，並已通知廠商做後續防護。

由於台鐵車站人員約上午10時左右發現，因廣告螢幕過高無法立即關閉，台鐵緊急通知廠商約10時45分左右到達關閉電源。

台鐵表示，該起事件發生後，已經請各站速檢查，目前沒有回報其他車站有類似情況，迄今所知僅有新左營站發生。