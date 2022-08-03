暗示東風即將出動？　解放軍亮出「打馬賽克彈道導彈」刻意保密　

記者任以芳／綜合報導

陸官媒《央視》今凌晨1點多釋出東部戰區聯合軍演最新畫面，陸續在台周邊開展一系列聯合軍事行動。早在兩天前，東部戰區才釋出標題為「嚴陣以待，聽令而戰」的影片，陸官媒《環球時報》刻意重提影片連續兩次出現「打馬賽克的導彈」畫面。官方「保密」處理，引起軍事迷猜測，到底是東風系列哪一個型號。

解放軍東部戰區從昨晚2日起，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。

東部戰區新聞發言人施毅表示，「此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對『台獨』勢力謀『獨』行徑的嚴重警告。」

▲東部戰區8月1日發佈影片兩次出現「打馬賽克彈道導彈」 。（圖／翻攝 東部戰區官微）

《環球時報》昨報導指出，「東部戰區」微信公號1日傍晚發布的題為「嚴陣以待，聽令而戰」的影片，分別在1分21秒、1分26秒連續出現兩次「打馬賽克導彈」畫面，時機點十分敏感。

這段時長約2分26秒影片，內容包括解放軍海、陸、空軍等戰隊的作戰畫面以及士兵宣誓。「片尾還打出『埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進』標題。

▲兩次出現「打馬賽克彈道導彈」刻意保密東風型號 。（圖／翻攝 東部戰區官微）

其中，兩次出現打馬賽克的彈道導彈，一款導彈是豎起狀態，另一款正在點火發射。馬賽克模糊處理的部分主要集中在導彈的彈頭細節部位，但從外部輪廓可以看出有著明顯區別。

與之形成對比的是，在影片開頭出現了「東風-15」彈道導彈的清晰畫面。至於「打馬賽克彈道導彈」是什麼型號，東部戰區以打碼的方式「保密」。

外界分析，解放軍用於台海方向的彈道導彈包括「東風-11、東風-15、東風-16、東風-21系列彈道導彈和剛曝光發射畫面的東風-17」高超音速導彈。