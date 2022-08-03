「台灣人絕不低頭！」　黃珊珊向中共喊話：製造恐懼只會加深隔閡

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共多次武力恫嚇，更揚言4日起連續3天，以包圍台灣方式在周邊海域實彈射擊，並禁止了台灣100家商品進口。有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊3日向中方表達嚴正譴責，並以「北風與太陽」故事為例，認為製造恐懼、煽動民族情緒，只會加深彼此隔閡。

黃珊珊3日於臉書發文表示，「恐嚇台灣不僅無法解決問題，也達不到任何效果，只會將人民的心推得更遠。​」裴洛西訪台前後，中國即宣布禁止進口台灣上百家食品業產品，甚至派遣軍機擾台，並揚言在台灣沿海進行實彈演練，她對此表示嚴正譴責。

黃珊珊認為，所謂的適得其反，就如同「北風與太陽」的故事，冷冽北風越是狂吹，人們衣服就抓的更緊、躲得更遠，同樣的「製造恐懼、煽動民族情緒，只會加深彼此的隔閡，無益於改善兩岸關係，絕對不是雙方人民所樂見。」

黃珊珊強調，​台灣人民堅持民主自由的生活方式與價值，不接受任何文攻武嚇，面對壓迫更會展現決心、嚴正以對，兩岸人民共同期望的是和平與區域穩定、繁榮與交流對話，「我們有自信與全世界的國家、城市交流，我們有能力為區域和平貢獻一己之力，台灣人民絕不低頭。​」