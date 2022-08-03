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裴洛西訪台共軍武嚇！蔣萬安籲懸崖勒馬　「過激反應對兩岸沒幫助」

▲▼蔣萬安參觀佛光山台北道場美術館-廖天照石雕展。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安、台北市議員陳永德與媽媽一同參觀佛光山台北道場美術館廖天照石雕展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共多次武力恫嚇，更揚言4日起連續3天，以包圍台灣方式在周邊海域實彈射擊，並禁止了台灣100家商品進口。國民黨台北市長參選人蔣萬安3日表示，中華民國是主權獨立的國家，中共不應該阻擋我們國際交流，希望中方知道這樣過激反應對兩岸之間沒有任何幫助。

蔣萬安3日上午參觀佛光山台北道場美術館廖天照石雕展，並且於會後接受訪問。蔣萬安表示，自己有關注到裴洛西的新聞，並於2日表達立場，「中華民國是主權獨立的國家，中共不應該阻擋我們國際的交流。」

蔣萬安提及，台灣人希望的是和平與繁榮，不是霸凌與戰爭，看到中共可能在台灣周邊進行實彈試射，他堅定呼籲中共懸崖勒馬，民進黨政府也應該真誠依循《憲法》好好處理兩岸關係，趕快找到雙方可對話的基礎，這才是人民之福。

▲▼蔣萬安參觀佛光山台北道場美術館-廖天照石雕展。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安也再次向國人強調，要支持這次承受最大壓力的辛苦國軍，並盼裴洛西來台後更了解兩岸關係、美國對台灣的重要性，發揮其影響力，在美國國會加速推動台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）實質合作，督促美國行政部門對台海和平、繁榮塑造更有利的環境。

針對台北市長柯文哲稱「不必與中國交惡」、「應該左右逢源而非左右為難」等說法，蔣萬安認為，中華民國就是主權獨立的國家，本來就可以接待、邀請國際友人來台灣，「對岸實在不應該阻擋我們進行任何國際之間的交流，特別是美國國會與我們立法機關、政府官員之間的交流互動，我想都是很正常的事情，對岸有任何過激的反應，不僅沒有必要，且對兩岸關係區域穩定沒有幫助。」

另外，關於中共越過海峽中線、祭出經濟制裁等做法，蔣萬安回應，中共禁了100家商品，希望對岸了解這樣過激的反應對兩岸之間沒有任何幫助，且也沒有必要，「民進黨政府應趕快肩負責任，協助我們廠商、農漁民找到出入，不要讓政治紛爭影響百姓生計。」

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