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LIVE／裴洛西訪團拜會立法院！啟動訪台一日行程

記者羅婉庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起高度關注。今（3）日上午8：50前往立法院拜會，原本安排由立法院長游錫堃提前解除隔離接見，但游今晨快篩陽性，改副院長蔡其昌接見。

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國眾議院議長裴洛西拜訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

根據規劃，裴洛西今晨時7時與台積電董事長劉德音舉行視訊會議，討論最近美國通過的晶片法案（Chips and Science Act），隨後前往立法院拜會，約於10點前往總統府，由總統蔡英文接見，並於10：53召開記者會，副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）均將出席與會。

中午則安排洛西訪團於台北賓館午宴，午宴席間，國安會秘書長、國防部長、國安局長等首長出席，下午2時前往景美人權文化園區，傍晚5時許離開台灣。

裴洛西近日率團展開亞洲行，昨（2）晚10：45抵達台北松山機場，此為繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要，也是裴洛西時隔22年後再度訪問台灣。

預計將在台灣停留一天，一早在飯店與台積電視訊會議，9時立院拜會藍綠黨團，之後會晤總統蔡英文，11時將接受媒體公開訪問，下午則到景美人權園區參訪，直到傍晚5點才離台，在台行程滿檔。

裴洛西訪團包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim），成員皆為民主黨籍。

外交部表示，訪團成員包含眾院外交、退伍軍人事務及歲計等多位重要委員會的領袖，凸顯台美關係廣獲美國會的高度支持，以及台美在各項領域的廣泛合作，並相信裴洛西等國會重量級議員此次來訪，將能強化台美的緊密友好關係，進一步深化雙方在各領域的全球合作。

至於大陸方面，在傳出裴洛西確定訪台消息後，展開一連串的抗議及軍事恫嚇，對台美明確傳達警告。中國國務委員兼外交部長王毅2日表示，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。

裴洛西、吳釗燮。（圖／外交部）

▲裴洛西訪台。（圖／外交部）

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