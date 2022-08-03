粉紅旋風訪台18小時　裴洛西專機「90度直角」完整航跡圖曝

▲裴洛西專機完整航跡圖，有如一個直角。（點圖可放大／翻攝「flightradar24」推特）



記者陳俊宏／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台，預計停留18小時，而她搭乘的專機「SPAR19」完整航跡圖也曝光，有如一個直角，從馬來西亞起飛，到印尼90度轉北來台。對此，ICU名醫陳志金表示，裴洛西如「粉紅色旋風」，只登陸自由民主的國度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼裴洛西今早拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



陳志金今天（3日）在臉書說，「裴洛西」這名字，這幾天在電視台不斷放送之下，有些長輩還以為是颱風的名字呢！不過，她還真的有像颱風，登台之前，各國預報不一（連美國自己都說不準），一下子說來，一下子說不來，一下子又來。

陳志金提到，裴洛西來台的路徑更是撲朔迷離，有人說直撲，她卻先往東，然後繞個彎，竟然貼著菲律賓北上，這個「粉紅色旋風」，讓原本的颱風「桑達」感到羞愧，而不敢前來，「還是，那是我國的氣象武器再度發揮了作用？」

陳志金指出，一整個晚上，大家都盯著裴洛西的路徑圖在看，直到她安全登台，迎接她的是一陣歡呼和感動不已的民眾！因為這股粉紅色旋風，只登陸自由民主的國度。

▲▼裴洛西穿著一席粉色套裝抵台，左為外交部長吳釗燮。（圖／外交部）



陳志金表示，對岸一如以往除了派出戰機祝賀，也會點播一首歌同歡，繼《玻璃心》之後，這次被點的是黎明的《今夜你會不會來》，「特派記者阿金，台北報導。溫馨提醒：今天照常上班上課喔～」

裴洛西2日深夜10時44分抵台，下榻君悅飯店，她今天一早先拜會立法院，之後晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定下午5時搭乘專機離台，旋風訪台停留18小時。

▲▼裴洛西搭乘美國專機來台，並下榻君悅飯店。（圖／記者林敬旻、黃克翔攝）





