▲輔選林智堅引發行政中立爭議，謝美英要鄭文燦：Hold住心中尺。（圖／擷取自議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

針對民進黨籍市長鄭文燦，連日來強力輔選身陷「論文門、球場門」爭議的同黨籍桃園市長參選人林智堅，引發行政中立爭議！無黨籍市議員謝美英2日於市議會市長施政報告向鄭表示，您是桃園人前進凱達格蘭大道的熱門人選，希望您心中那把尺要Hold住，不要讓論文門、球場門燒到行政中立，而到底行政有沒有中立，相信桃園人心中也有一把尺。

謝美英肯定鄭文燦過去7年半來，對桃園建設推動的努力，強調鄭獲媒體六星級市長稱號，絕非浪得虛名。謝美英說：鄭市長的行動力、執行力有目共睹，把霄裡公墓變身花海公園，獲得住戶認同。在市長任期倒數，謝美英呼籲市長，中壢區第五公墓更需要市政團隊關愛的眼神。

謝美英表示，中壢第五公墓靠近交流道、緊鄰大馬路，更是大江購物中心的厝邊。有異於一般傳統公墓，第五公墓與民眾生活圈如此相近，市府的維護管理是否應該加強，住在附近的民眾，除了擔心雜草產生病媒蚊，有心人士亂丟垃圾的行為更讓人不堪其擾！

第五公墓除了在購物中心旁，中園路二段也是行經高鐵、機場的要道，桃園是國門之都，面對類似案件，以往未規畫或規畫不當的案例，請市長在任內為桃園做更完善的市政規畫。是否能加碼環境衛生？不要讓管理單位礙於經費，無法做到最佳的維護管理。謝美英強調，桃園畢竟是國門之都，台灣與世界接軌的第一站，對於過去的積弊，應該要有更宏觀的視野、積極的行動力。