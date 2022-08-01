桃園市議會「畢業定期大會」開議　邱奕勝：鄭文燦的施政總驗收

▲議長邱奕勝表示，這是「畢業定期大會」也是施政總驗收時刻。（圖／擷取自議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

為期70天的桃園市議會第二屆第八次定期大會，1日開議。議長邱奕勝表示，這是「畢業定期大會」也是施政總驗收時刻，請市長鄭文燦仔細回頭檢視過去4年或者8年，所開的政見支票，是否全部兌現？相信桃園市民的心中，會給鄭市長及市府團隊評價的。

邱議長說，桃園自升格以來，交通等諸多項建設趕不上市民及地方需求，在鄭市長8年任期即將結束之際，桃園市議會站在監督立場，要求執政團隊務必做好市政交接，確保建設能如期如質完成，避免辜負市民們殷切期待。

市議會本著監督市政府及增進市民福祉立場，全力支持桃園市建設順利開展，本屆4年任期，協助市府完成多項重大工程及社會福利政策，包括交通、軌道建設、桃園航空城計畫、亞洲‧矽谷計畫，還有市立總圖書館、美術館等場館逐一落成啟用，還有獨步全台的0到3歲育兒津貼，年輕人福利、社宅、長照、公托、公幼準公共化等。

惟，遺憾的是，中央統籌分配稅款及一般補助款長期對桃園市不公，雖然經過市府、議會等多年努力爭取，但中央對於桃園的統籌分配款及一般性補助款在六都中墊底的事實始終沒有改變，這是當前桃園市不管朝野共同重要課題，唯有中央公平對待桃園，才能根本解決桃園未來方的財政問題。