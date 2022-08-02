鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選　藍營議員送上照妖鏡

▲鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選，藍營議員送照妖鏡籲認清。（圖／擷取自議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會2日進行市長施政報告，甫於昨日接任民進黨桃園市長參選人林智堅競選總部主委的市長鄭文燦，受到國民黨市議員徐玉樹、梁為超、舒翠玲、黃敬平、詹江村輪番痛批，指稱鄭為身陷「論文門、球場門」事件，誠信破產和市政無能的林智堅背書，國民黨要捍衛社會公平正義，讓人民知道權力不是無所不能！

徐玉樹、梁為超、舒翠玲、黃敬平、詹江村多名市議員並於強力質詢後，以林智堅面對論文門抄襲事件，一再對社會大眾說謊，強烈指出，不能夠容忍台灣被厚顏無恥這樣的謊言所淹沒，同時一起拿一面照妖鏡，一起走到鄭備詢的位置送給鄭文燦，要求鄭要認清林智堅，並在競選期間嚴守行政中立，不要因為一個人，耽誤自己的政治前途。

梁為超指出：球場門事件發生後，林智堅治理新竹市府的施政，再度受到檢驗，他相信後續絕對還有很多問題會被挖出來。對於媒體評鑑鄭市長是五星級的市長，如果為了桃園市這麼重要的縣市、工商的重鎮，這麼多大型工程的推動，要交給這樣的市長(指林)，呼籲鄭市長要看清楚！

舒翠玲表示：要為球場門事件中受傷的球員提出國賠，至於論文門這件事，考驗大家的智慧，並以作家索忍尼辛有句非常有名的名言，經她略修正的一句話送給大家，內容為：「我們知道林智堅在說謊、林智堅也知道他們自己在說謊、林智堅知道我們知道他們在說謊、而我們也知道林智堅知道他們在說謊、但是，林智堅他們依然在說謊」。

舒翠玲說：我們不能夠容忍台灣被厚顏無恥這樣的謊言所淹沒，我們要讓所有的人民知道、也要讓所有的官員知道，我們要捍衛這個社會的公平正義，權力不是無所不能！