　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選　藍營議員送上照妖鏡

▲鄭文燦為林智堅輔選，藍營議員送照妖鏡

▲鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選，藍營議員送照妖鏡籲認清。（圖／擷取自議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會2日進行市長施政報告，甫於昨日接任民進黨桃園市長參選人林智堅競選總部主委的市長鄭文燦，受到國民黨市議員徐玉樹、梁為超、舒翠玲、黃敬平、詹江村輪番痛批，指稱鄭為身陷「論文門、球場門」事件，誠信破產和市政無能的林智堅背書，國民黨要捍衛社會公平正義，讓人民知道權力不是無所不能！

▲鄭文燦為林智堅輔選，藍營議員送照妖鏡

徐玉樹、梁為超、舒翠玲、黃敬平、詹江村多名市議員並於強力質詢後，以林智堅面對論文門抄襲事件，一再對社會大眾說謊，強烈指出，不能夠容忍台灣被厚顏無恥這樣的謊言所淹沒，同時一起拿一面照妖鏡，一起走到鄭備詢的位置送給鄭文燦，要求鄭要認清林智堅，並在競選期間嚴守行政中立，不要因為一個人，耽誤自己的政治前途。

▲鄭文燦為林智堅輔選，藍營議員送照妖鏡

梁為超指出：球場門事件發生後，林智堅治理新竹市府的施政，再度受到檢驗，他相信後續絕對還有很多問題會被挖出來。對於媒體評鑑鄭市長是五星級的市長，如果為了桃園市這麼重要的縣市、工商的重鎮，這麼多大型工程的推動，要交給這樣的市長(指林)，呼籲鄭市長要看清楚！

舒翠玲表示：要為球場門事件中受傷的球員提出國賠，至於論文門這件事，考驗大家的智慧，並以作家索忍尼辛有句非常有名的名言，經她略修正的一句話送給大家，內容為：「我們知道林智堅在說謊、林智堅也知道他們自己在說謊、林智堅知道我們知道他們在說謊、而我們也知道林智堅知道他們在說謊、但是，林智堅他們依然在說謊」。

舒翠玲說：我們不能夠容忍台灣被厚顏無恥這樣的謊言所淹沒，我們要讓所有的人民知道、也要讓所有的官員知道，我們要捍衛這個社會的公平正義，權力不是無所不能！

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
啃老男爭房產掐死母！　伴屍26hrs看影片滑手機
陸「暫停進口」台灣食品　台商震驚：非常可怕
快訊／威秀天花板塌陷！　電影緊急停播
陸突禁台灣百項食品　農委會盤點「3商品」恐重創
首位訪台議長發聲！金瑞契：若中國攻擊裴洛西　西方將大規模報復
美國眾議長「官很大？」他一問被噓慘　裴洛西強大背景曝光
快訊／34歲消防員陳屍旅社！　雙手上銬+頸部套項圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

大陸禁台百項食品　藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

蔡炳坤病倒逾20天！最新病況曝光　幕僚：瞳孔反應進步

鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選　藍營議員送上照妖鏡

裴洛西訪台為何重要？　他：美中台關係正常化的開始

「請檢舉許淑華」　民進黨喊話王鴻薇勿雙標：林智堅案只為選舉造勢

陸禁逾百台灣食品進口　民進黨前主席嘆：拿小孩子的零食當籌碼

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

台灣基進提台美海巡艦互相靠港　「裴洛西訪台前夕應該打鐵趁熱」

成果亮眼！台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

大陸禁台百項食品　藍委批農委會「逼國民硬吞滿滿台灣價值」

蔡炳坤病倒逾20天！最新病況曝光　幕僚：瞳孔反應進步

鄭文燦為身陷「雙門」事件林智堅輔選　藍營議員送上照妖鏡

裴洛西訪台為何重要？　他：美中台關係正常化的開始

「請檢舉許淑華」　民進黨喊話王鴻薇勿雙標：林智堅案只為選舉造勢

陸禁逾百台灣食品進口　民進黨前主席嘆：拿小孩子的零食當籌碼

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

台灣基進提台美海巡艦互相靠港　「裴洛西訪台前夕應該打鐵趁熱」

成果亮眼！台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

23.8小時都黏爸！　媽見愛犬想念成癡「臉埋臭拖鞋」傻眼急阻止

莊智淵世界排名維持近年新高　混雙世界第1「林鄭配」本周無緣合體

盧廣仲開唱外甥女驚喜探班！　 「曬舅魔人」表情滿是愛

北投阿姨騎樓脫褲便便　雞排店老闆怒PO影片：女友還踩到！

裴洛西效應！台積電跌逾2%失守500元　台股重挫234點

芋頭控集合！最新「芋泥黑糖鮮奶冰沙」開喝了　還加軟Q仙草凍

裴洛西訪台國民黨只有他說不會打仗！　曝大陸一舉動「看來是紙老虎」

女兒激烈哭了！趙小僑：不想用奶嘴安撫 拿「育嬰神器」神奇效果驚呆尪

畢書盡錄音竟被要求跳舞　笑虧：肌肉最酸痛的一次！

LIVE／北市BA.5接觸者定序結果　指揮中心最新說明

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

館長：裴洛西來台只爽執政黨　台人戶頭多10萬嗎？

快訊／裴洛西訪台「共軍軍演恫嚇」　國防部：會依敵情派遣適切兵力

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

裴洛西今訪台　三軍進入「強化戰備整備指導期間」

4共機擾外島　民眾曝澎湖IDF掛彈升空

林秉樞的上流生活！送吳思瑤「甜蜜蜜滋味」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

LIVE／傳裴洛西今晚抵台　外交部記者會最新說明

95年後出生擬「當兵一年」　專家曝2大難題：等當兵大塞車

大陸頻威嚇裴洛西仍訪台　他嚇備急救箱

快訊／真的要來了！裴洛西明晚抵台　預定週三拜會立法院

裴洛西訪台　律師曝她是狠角色！跑去中國做這事

更多熱門

相關新聞

桃園市議會　「畢業定期大會」開議　

桃園市議會　「畢業定期大會」開議　

為期70天的桃園市議會第二屆第八次定期大會，1日開議。議長邱奕勝表示，這是「畢業定期大會」也是施政總驗收時刻，請市長鄭文燦仔細回頭檢視過去4年或者8年，所開的政見支票，是否全部兌現？相信桃園市民的心中，會給鄭市長及市府團隊評價的。

林智堅爭議不斷！賴香伶為鄭文燦抱屈　「找接班人卻來一個媽寶」

林智堅爭議不斷！賴香伶為鄭文燦抱屈　「找接班人卻來一個媽寶」

會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將成國際級城市

會展中心工程上樑　蔡英文：桃園將成國際級城市

合體蔡英文臨時被喊卡　林智堅曝原因撇切割

合體蔡英文臨時被喊卡　林智堅曝原因撇切割

鄭文燦嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋

鄭文燦嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋

關鍵字：

桃園市議會施政報告鄭文燦照妖鏡

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面