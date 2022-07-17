強力輔選林智堅　鄭文燦有信心：疼惜我的會全部支持林

▲鄭文燦陪同林智堅出席天水堂甲頭厝姜姓宗祠整修竣工登龕復位大典。（圖／林智堅競選服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新屋區「天水堂甲頭厝姜姓宗祠整修竣工登龕復位大典」，17日舉行。市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅，一同出席。鄭文燦表示，新屋跟新竹很近，都了解林智堅在擔任新竹市長有很多好的治理成績，林是年輕的市長，一定可以帶領桃園無縫接軌，再造黃金十年。鄭並強調有信心，疼惜他的會全部支持林智堅。

鄭文燦說，新屋是客庄，來到姜姓宗親、東明的主堂修建完成來參拜，以示對於客家的鄉親慎終追遠，重視教育重視文化，那份精神都有深刻的體會；而今日的新屋已經變得不一樣了！新屋不僅是魚米之鄉，也是一個旅遊勝地，也是一個樂活生活圈，新屋跟新竹很近，都了解林智堅市長在新竹很多的好的治理成績，林是年輕的市長，用客家話講是個厚生的市長，一定可以帶領桃園無縫接軌，再造黃金十年。他有信心，疼惜他的會全部都支持林智堅。

林智堅說，姜家後代出錢出力，短短40天，為他們的宗祀完成修繕，看到新屋姜家的團結；而新屋和新竹緊鄰，過去鄭文燦市長也透過新屋串聯新豐，推動新興的自行車道，未來這個自行車道完成後，喜歡騎乘自行車的朋友就能夠更加方便。林聲稱有信心，未來這段時間和市長鄭文燦市長持續勤跑基層，並提出牛肉和政見，絕對能夠將鄭市長五星級的施政工作無縫接軌，再創下一個黃金十年。