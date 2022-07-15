藍白陣營批鄭文燦以市府資源輔選林智堅　籲嚴守行政中立

▲桃園市議會國民黨團怒批，鄭文燦利用市府資源輔選林智堅。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團15日召開記者會怒批，2022桃園市長、市議員選戰，市長鄭文燦和市府團隊，為了輔選民進黨市長參選人林智堅和綠營市議員參選人，把公家資源當成為私人輔選的競選工具，要求鄭市長適可而止，呼籲市府團隊嚴守公務人員行政中立法，不應濫用行政資源，為特定人士輔選，否則將不排除依法提出告訴。

▲黨團總召徐其萬表示，鄭市長及部分市府團隊成員，利用豐沛行政資源為林智堅輔選。（圖／記者楊淑媛攝）

黨團總召徐其萬表示，前新竹市長林智堅從辭職前，鄭市長就帶著林智堅跑各種行程，辭職後更是變本加厲，兩人經常同時出現在各種場合，明顯有違反行政中立之嫌，明眼人一看就知道，鄭市長及部分市府團隊成員，利用豐沛行政資源為林智堅輔選。

徐其萬批評，鄭市長及部分市府團隊人員以執政優勢及公家資源，毫不避諱的為民進黨桃園市長參選人輔選，完全不顧市府形象及社會觀瞻，對這種吃相難看的行為，他感到相當遺憾。

▲市議員徐玉樹指出，林智堅(前排右一)參加龍潭區鄰長研習會，外界質疑市府行政不中立？（圖∕徐玉樹服務處提供）

黨團執行長徐玉樹說，今天由龍潭區公所在客家文化館舉辦的鄰長研習會，共有近千人出席，鄭市長並未到場，反而是未具任何公職身分的林智堅代表鄭市長出席，市府動用人力、物力為林智堅輔選，甚至民政局還發文宮廟，有活動時通知民政局，違反行政中立，為林智堅輔選。

舒翠玲抨擊，市政府民政局主秘更是公私不分，公然帶著民進黨黨工到宮廟「喬」林智堅的行程及時間，行政不中立的案例不勝枚舉，她呼籲市府所屬機關公務人員，恪守行政中立法規範，不要冒然觸法，市府舉辦任何活動，所有資訊應通知各政黨市議員，以昭公信、公平。

市議員詹江村批評，市府用公帑及人民納稅錢補助公廟活動，林智堅只是參選人，不應代表鄭市長參加選舉活動。曾出席市府活動的桃園區市議員參選人張碩芳也說，林智堅變成主場儼然是「市長」。市議員陳美梅也呼籲公務人員保持行政中立及公平性。

除了藍營議員怒批市長鄭文燦、市府團隊，為了輔選林智堅種種漠視法令、行政不中立的行為，民眾黨桃園市長參選人賴香伶也說：「林智堅做法太過自私，也讓陪同鄭市長參訪的桃園市政府公務員很難堪，很容易讓司機、隨扈、新聞聯繫、民政系統等公務人員陷入違反行政中立的爭議，這是陷公務員於不義，擔任過市長的林智堅不會不清楚爭議所在，卻為了自己的私利，使用桃園市政府的媒體及相關資源爭取曝光，這種做法只會引人反感。」