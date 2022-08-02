解放軍：今晚起在台灣周邊展開軍事行動　包含「常規導彈試射」

▲解放軍航母遼寧號。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵達台灣，解放軍東部戰區晚間表示，2日晚開始，將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，包含聯合海空演訓、遠程火力實彈射擊，以及常規導彈火力試射。

東部戰區新聞發言人施毅表示，8月2日晚開始，解放軍東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導（常規導彈）火力試射。

施毅強調，此次行動，是針對美近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。

同時，大陸國防部發言人吳謙也表示，中方曾多次闡明竄訪台灣的嚴重後果，但裴洛西明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。

吳謙指出，美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級，「民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀裴洛西訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。」

吳謙強調，中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

另外，大陸官媒《新華社》報導指出，解放軍8月4日12時起至7日12時將在台灣周遭6個海空域軍演，並組織實彈射擊，期間有關船隻、飛行器避免進入上述海域、空域。。

▼解放軍預告將進行軍演的6塊區域，位置緊緊包圍台灣。（圖／翻攝新華社）