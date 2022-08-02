只要裴洛西專機降落松山機場　前藍委嗆拭目以待：都踩在大陸紅線上

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）



記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計在3日會見總統蔡英文後離台。於此同時，中國大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，對於中方是否可能採取更進一步行動，前國民黨立委邱毅表示，裴洛西訪台有三種落實模式，「不管是那一個模式，都是踩了一個中國紅線，都在大陸嚴厲反制行動的範圍內，我們拭目以待！」

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，1日深夜更突然傳出，中國大陸海關總署認定台灣100多家廠商違反規定，將其狀態改為「暫停進口」，不少知名企業都在影響範圍之列，包含郭元益、維格、維力、味全、泰山等，這也是繼2021年，陸方以病蟲害等理由，禁止台灣鳳梨、釋迦和石斑魚進口後，又一次祭出嚴格進口禁令。

對於裴洛西訪台，邱毅表示，據了解，裴洛西訪台灣有三個落實模式：

1、專機以加油為理由降落松山機場，裴洛西一行下榻台北君悅酒店和萬豪酒店，明天上午八點會晤蔡英文，中午以前離台，前往韓國。

2、專機以加油為理由降落台北松山機場，裴洛西與蔡英文在機場貴賓室會談，然後裴洛西搭原機離台，前往韓國。

3、專機以加油為理由降落台北松山機場，裴洛西不下機，由蔡英文登機與裴洛西在機艙內會談，然後蔡英文下機，裴洛西專機離台，前往韓國。

邱毅指出，其實不管是哪一個模式，「只要裴洛西專機降落在台北松山機場，都是踩了一個中國紅線，都在大陸嚴厲反制行動的範圍內，我們拭目以待！」