亮點一次看！「頂級超市」旗艦店改裝亮相了　貴婦砸萬元買西瓜

▲頂級超市「Mia C`bon」全台首間旗艦店開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

主打高檔、進口食品的JASONS Market Place今年4月正式改名為「Mia C`bon」，其全台首間旗艦店宣正式布插旗天母大葉高島屋，店面約350坪並以9大元素陳列各類商品，一共提供約12000項選品選擇，從生鮮蔬果、頂級肉品、異國零食、生魚片壽司等一次滿足，還有專屬休息區、牛排代煎、自組水果禮品包裝等服務，且開店首日要價全台最貴的8000元、6000元限量北海道西瓜共3顆就立刻完售，光是單日銷售量就破百萬。

▲Mia C`bon開賣全台最貴西瓜一開幕就被買走。

▲店內買得到各式特別蔬果。

看準天母高消費及區域特色，「Mia C`bon」8月1日搶進大葉高島屋開出全台首家旗艦店，以350坪打造豪華店面，並主打稀有品、高單價、獨特性等3大特色，店內則以9大元素陳列各類商品，不僅買得到特別蔬果，像是高山產的黃色櫛瓜，還有多款日本空運來台水果，包括蜜柑、水蜜桃、麝香葡萄等，還獨賣全台最貴、要價7999元的北海道月型町西瓜，開幕首日就被一名婦人買走，以及產於北海道當麻町的5999元黑皮西瓜，限量2顆同樣也完售，且水果還提供自組水果禮品等服務。

▲生魚片、丼飯每日新鮮直送、製成。

▲店內提供代客現煎牛肉服務。

Mia C`bon台北大葉店更找來知名「築地中島水產」合作，販售多種海鮮選擇，且每日新鮮直送，買得到生魚片、丼飯、壽司等，肉品區則特別引進澳洲獲獎鳳凰和牛，並提供代客現煎牛肉服務，現場就能吃到罪惡牛肉，還有「熟菜水餃區」販售各種台式家常菜等，除外還有邀請了B&G德國農莊、世界麵包冠軍武子靖聯手打造下午茶烘焙專區，除販售多款烘焙品像是肉桂捲、貝果等，還有座位區提供休息。業者表示，Mia C`bon將於今年底全數改裝完成，預計會有22間門市。

▲攜手B&G德國農莊、世界麵包冠軍武子靖開設下午茶專區。

▲全聯斥資逾5億在東台灣打造最大複合式旗艦店「台東中山店」。（圖／記者林育綾攝）

另，全聯斥資逾5億在東台灣打造最大複合式旗艦店「台東中山店」於今年初正式開幕，總坪數超過680坪，其中，1至2樓為全聯賣場，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品，還有We Sweet甜點、OFF COFFEE 等；2樓則販售休閒食品、五金鍋具等，至於3至5樓承租無印良品，於7月27日正式開幕，同步規劃地下2層室內停車場，提供近54個停車位。

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