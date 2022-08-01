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網紅大推！把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調

▲▼ 把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調 。（圖／記者周宸亘）

▲炎熱夏天不想出門？現在宅家也可以喝到宛如現點現做的星巴克經典人氣飲品！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

難得週末和朋友聚會，但炎熱夏季出門沒多久就汗流浹背，或是被瞬間大雷雨淋到沒心情，還是宅家開趴最實在！這個夏天想要辦個質感下午茶趴踢，別再只是叫外送買手搖，現在宅家也能展現優雅時尚，只要備好「星巴克濾掛咖啡-經典冰咖啡」和「星巴克特選系列咖啡焦糖瑪奇朵」，隨時都能滿足不同喜好的親友！

誰說想喝質感咖啡，一定要到店裡？擁有「星巴克2022夏日咖啡派對」就等於把星巴克門市搬進自己的家！有時隨天氣或心情變化，想喝的咖啡口感也不同，炎炎夏日想幫自己與朋友來杯香醇清爽的冰美式，就在櫥櫃優雅地拿出無論專業級或時髦咖啡控都愛不釋口的「星巴克濾掛咖啡-經典冰咖啡」！

▲▼ 把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調 。（圖／記者周宸亘）▲▼ 把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調 。（圖／記者周宸亘）

▲「星巴克濾掛咖啡-經典冰咖啡」日本原裝進口、星巴克特製摺紙式掛耳設計，讓咖啡豆不過度萃取，加上冰塊喝起來格外清爽順口。

特別選用風味優雅且飽滿的拉丁美洲阿拉比卡咖啡豆，以適度的中焙帶出柑橘和焦糖香氣，口感平衡喝起來也格外滑順，而且這款特別設計為「最適合做冰美式」的配方，採用日本原裝進口、星巴克特製摺紙式掛耳設計，以適當熱水注入後，不用擔心咖啡粉浸泡在水裡過度萃取，風味不過重，加入冰塊也不酸澀，乾淨清爽又滑順的風味，就和在星巴克門市喝到的冰美式一模一樣，而且換算下來每杯只要銅板價，完全是高CP值的夏日享受！

平常喜歡喝咖啡密斯朵或風味拿鐵，推薦這款跟門市一樣美味的沖泡式的「星巴克特選系列咖啡焦糖瑪奇朵」，隨時隨地，立刻沖泡出跟門市現點現做的同樣的經典焦糖瑪奇朵！近乎完美的風味，全歸功於星巴克特選純奶粉和100%阿拉比卡咖啡豆，只要以熱水沖泡攪拌，再依照喜好加入冰塊，不用再另外準備咖啡豆或是焦糖等調味，綿密奶泡和撲鼻而來的焦糖咖啡香氣，已經讓人宛如置身在星巴克門市裡。

▲▼（業配）雀巢星巴克咖啡產品。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼綿密奶泡與優雅焦糖香氣，讓「星巴克特選系列咖啡焦糖瑪奇朵」為整個下午茶時光瞬間點亮質感！

▲▼（業配）雀巢星巴克咖啡產品。（圖／記者周宸亘攝）

令人驚喜的是，這款沖泡版焦糖瑪奇朵不僅具備最經典又迷人的焦糖風味，頂層更自帶綿密奶泡，無論視覺或口感都療癒十足，每一口啜飲都讓人無窮回味，有誰會想到人氣第一名的焦糖瑪奇朵，現在在自宅也能輕鬆調飲。每杯銅板價好入手，比門市買一送一時還高的CP值，不用等買一送一，每天喝一杯也不用擔心錢包大失血！

把「星巴克」搬回家的生活質感，是不是完全羨煞眾人？重點是，這樣的生活品質更是高貴不貴，因為一盒就能泡四杯，就算有貴賓來到家裡作客，小資族一次用完一盒以上，也絕不會心痛。

每次去門市想來點升級加料，都因為想到價格而默默又點最一般的飲品嗎？有了「星巴克濾掛咖啡-經典冰咖啡」和「星巴克特選系列咖啡焦糖瑪奇朵」基本款，想加什麼都不用多想兩秒！例如準備好葡萄柚或檸檬切片，放入「經典冰咖啡」裡，瞬間就能喝到自製版的「星巴克香檸蜜柚冷萃」。KOL巨鳥胃77最近更是試著在家變出「焦糖瑪奇朵星冰樂」，她分享在沖泡過程中，別忘了加冰塊、鮮奶打成冰砂，最後還可以擠上鮮奶油或放上一球香草冰淇淋，隨即就能享用與門市同款的「焦糖拿鐵星冰樂」，自己喝療癒感十足，在親友面前端上桌，更是成就感爆棚。

▲▼ 網紅大推！把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調 。（圖／品牌）

▲▼雀巢星巴克咖啡產品。（圖／品牌提供）

▲KOL巨鳥胃77也在IG分享網友，隨手利用身邊的鮮奶油或冰淇淋，就能特調成「焦糖瑪奇朵星冰樂」，享受宛如「升等」的待遇！（圖／instagram@77.food））

想把「星巴克濾掛-經典冰咖啡」和「星巴克特選系列咖啡焦糖瑪奇朵」抱一箱回家，先別跑錯地方，習慣實體通路買的星粉，快直衝距離家裡最近的全聯搶購，趁優惠折扣一次補貨。如果是不想出門，喜歡在線上shopping的星粉，現在於momo限時優惠中，今天下單明天就到了。直接把星巴克質感生活帶著走，天氣再熱都無法破壞，每天都有一杯醇香咖啡環繞的好心情。

Momo今天買明天到：https://reurl.cc/KQkXaj

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