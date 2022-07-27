全台唯一3層樓MUJI無印良品在台東　7／27正式開幕

▲無印良品27日開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

位於全聯福利中心台東中山店3至5樓的MUJI無印良品台東第1家門市，27日由縣長饒慶鈴及MUJI無印良品總經理吉田明裕剪綵後正式開幕，饒慶鈴表示，無印良品向來秉持簡約及永續理念，很開心看到台東門市擁有許多獨家設計，不僅是東部首次推出「良品市場」，更是全台唯一推出週末限定慢食餐車的門市，期盼未來無印良品在台東創造更多可能。



饒慶鈴提到，東台灣最大的全聯旗艦店在今年一月開幕，負責建築物整體規劃的就是無印良品，感謝無印良品看見台東的需求，在台東推出許多「全台唯一」，先是將全台首輛小車開進臺東鄉鎮，今日開幕的門市除了販售台東特色物產及選品，更是無印良品第1次結合台東慢食節，週末推出限定市集慢食餐車，讓民眾品嘗各地慢食店家的美味，也是全台第1間使用自助收銀服務的門市，更是全台唯一1間可以看海的門市。

縣府表示，在活用閒置土地的政策下，全聯中山店作為台東首間大型的複合式旗艦店，3至5樓的無印良品售有衣服、生活用品、食品及家具等，並推出使用台東原產晚崙西亞及洛神等台東門市限定販售的產品。賣場面積600坪，除了擁有東部唯一的「良品市場」，另有「木育廣場」提供親子購物時的友善休憩空間、東部限定的「補水站」服務等，使購物體驗更優質完善。