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成果亮眼！台中經濟指標10項奪冠　副市長：努力提升市民所得

▲經濟成果亮眼 台中經濟指標10項奪冠。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市副市長黃國榮今天主持市政會議公布，台中10項經濟指標奪全國第一。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中富市三經濟政策奏效！副市長黃國榮今(2)日主持線上市政會議表示，台中市經濟近年雖受疫情影響，仍持續穩定成長，多項經濟指標多次蟬聯全國第一。據市府經發局統計，市長盧秀燕上任後，累積投資金額已超過兩兆元，經濟成果亮眼，今年上半年失業率3.6%也創六都最低，這是市民、企業、市府攜手合作的成果，市府持續努力提升市民平均薪資所得，共同打造幸福城市。

黃國榮表示，日商三井東區Lalaport 7月25日已上梁，今年底即將完工，預計可創造約2500個就業機會，未來將可為台中火車站商圈注入一股活水，市府積極推動建設，如台中國際會展中心等重大建設均陸續開工及上梁，也吸引許多產業入駐台中，如日商三井集團已二度投資台中超過百億元，感謝各大企業對台中有信心，看好台中經濟發展。

▲經濟成果亮眼 台中經濟指標10項奪冠。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中經濟指標10項奪冠。（圖／台中政府提供）

今日線上市政會議，由經發局長張峯源以「十項經濟指標全國第一 持續提升市民所得」為題進行專案報告。張峯源表示，根據中央近期公布的多項統計數據，台中已累計10項指標奪冠，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標更蟬聯9季全國第一，回顧歷次經濟指標奪冠成績，台中自110年第1季以來，已創下連續6季超過6項指標奪冠的輝煌紀錄，投資額加計台積電兆元投資，也正式衝破2兆元大關。

張峯源說明，這次公布的10項指標，包括商業登記實收資本額成長數、商業登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記家數成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數、總投資額、投資台灣三大方案家數、工廠固定資產投資額與最低失業率等。相較去年同期，今年第2季商業登記資本額成長11.4億元、商業登記家數成長數5,064家、公司登記家數成長率4.16%、公司登記家數成長數4485家。

▲經濟成果亮眼 台中經濟指標10項奪冠。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中今年上半年失業率3.6%創六都最低。（圖／記者游瓊華翻攝）

張峯源進一步說明，製造業也保持旺盛動能，自108年至今年6月，台中市台中新登記工廠家數成長數達3775家；特定工廠登記自109年第2季截至今年7月15日止，累計受理案件約1萬170件，登記及納管核准件數5058件。此外，加計台積電中科兆元投資計畫，台中總投資金額截至今年7月已達2兆524億元，其中佔2895億元的經濟部投資台灣三大方案，投資家數248家也均穩坐全國第一。

另外，經濟部最新公布的「109年工廠校正及營運報告」也顯示，工廠在疫情最嚴峻的109年仍看好台中前景，投資在設備、廠房等固定資產投資額高達2847億元。這些企業的穩定投資，持續提供台中豐沛就業機會，也讓失業率不斷下降，在111年上半年一舉拿下3.6%六都最低的好成績。

經發局說明，企業看好台中前景加碼投資，企業營收及家戶個人的收入也在穩定成長。根據財政部統計資料顯示，代表「企業有賺錢」的營利事業銷售額從107年底4兆2596億元，成長至110年度的5兆671億元，市長盧秀燕任內推升逾8000億元；行政院主計總處家庭收支調查也顯示，台中每戶可支配所得自100年縣市合併後，十年來從91.5萬元成長至108.2萬元，成長約16.7萬元；代表「每人享受經濟福利」的平均每人可支配所得，也從26.5萬元成長至36.2萬元，成長約9.7萬元，成長幅度高居六都第二。

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