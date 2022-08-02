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社會 社會焦點 保障人權

加盟主佔騎樓...警命7天內搬離　廖老大道歉：感謝眼紅的敵人

記者許權毅／台中報導

廖老大飲料店位於台中市的北屯瀋陽店，遭爆加盟主在騎樓擺設櫃台設備，引起民眾不滿並向《東森新媒體ETtoday》投訴。台中第五分局警方證實確實接獲民眾檢舉，昨（1）日已到現場張貼改善通知書要求業者7天內清空，否則將依法清除。目前店家現場已將一台製冰機搬離，其餘物品則陸續處理中。廖老大則在昨日緊急出面道歉，也要求加盟主改善，否則將拒絕授權，他還在臉書霸氣寫下「感謝眼紅的敵人」。

▲▼廖老大飲料店騎樓店現況。（圖／記者許權毅拍攝、警方提供）

▲廖老大飲料店北屯瀋陽店因違法擺放在騎樓遭民眾檢舉，警方表示昨日已到場張貼改善通知書（左），業者昨日晚間已緊急先將製冰機搬離（右）。（合成圖／警方提供、記者許權毅拍攝）

第五分局警方表示，確實有民眾檢舉，隨即派員到場查看確實有堆放，也無預留通道，但目前店家尚未營業，未見店家人員，已先行張貼通知書完成公告程序。通知書上頭寫明，已違反道交條例第82條2項之規定，如業者7天內未清除依廢棄物，將依法清除。

都發局回應，經查該址尚無違建查報紀錄，若因騎樓固定障礙物需拆除，將由警察局排定日程後由都發局配合派工協助拆除。

▲▼廖老大飲料店騎樓店現況。（圖／記者許權毅拍攝、警方提供）

▲警方表示昨日上午就到現場張貼改善通知書，不過記者下午到場時疑似已經被業者拿下取回。（圖／警方提供）

記者今日實際到現場查看，發現業者已緊急將製冰機撤離，大樓管理員則透露，業者昨晚就陸續在處理中，但也說並沒有住戶要求業者撤離。廖老大則在昨晚火速回應，將退還加盟主36萬加盟金，除非已找到合法場所才可繼續營業，也在臉書霸氣寫下「感謝支持的朋友、感謝眼紅的敵人」。

▲▼廖老大加盟店被爆違規擺騎樓，廖老大親自道歉也說感謝眼紅的敵人。（圖／翻攝自Facebook賽車教父-廖老大）

▲▼廖老大加盟店被爆違規擺騎樓，廖老大親自道歉也說感謝眼紅的敵人。（圖／翻攝自Facebook賽車教父-廖老大）

▲阿娘喂！加盟主遭爆佔用騎樓開店被批不顧人死活，廖老大出面道歉，也在臉書寫下「感謝眼紅的敵人」。（圖／廖老大團隊提供）

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