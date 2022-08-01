獨／廖老大飲料店挨轟！櫃台擺騎樓不顧別人死活　官方這樣說

記者許權毅／台中報導

台灣賽車教父廖老大跨足飲料店，全台至今已有上百間店面，吸引許多粉絲捧場支持。不過位在台中北屯瀋陽路三段上的分店卻被民眾指控，將器材、櫃台等物品都設置在騎樓下，雖然屬於邊間，但大樓住戶氣憤表示，完全沒有消防設施，大樓的人命都不是命，不顧別人死活，佔用騎樓不只是違規還是刑法的公訴罪。對此，廖老大公司則表示，目前正在釐清狀況，與加盟主聯繫溝通中。

▲廖老大飲料店北屯瀋陽加盟店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅拍攝）



隔壁店家透露，該加盟店其實尚未開幕，大約一周前才開始裝潢，而原本該店是販售泰國藝品、水晶。隔壁店家也說，原本該店裡的物品就蠻多的，外頭這些設備應該是不太可能挪進去，不過由於位處邊間，認為影響並不會太巨大，也不方便多說什麼。

▲隔壁店家表示，這間店剛裝潢不到一星期，位處邊間對自己影響不大。（圖／記者許權毅拍攝）



投訴民眾認為，廖老大竟然說自己是「正義使者」，卻同意加盟主違規在騎樓開設飲料店，整個讓行人無法通過，全台目前唯一一家開在騎樓，說自己關懷弱勢，但店家這樣開設，身障者、老年人都無法走騎樓，請問這對一個企業是規劃點是什麼？是只為了賺錢不顧別人的死活嗎？佔用騎樓不只是違規還是刑法的公訴罪，為什麼可以如此理所當然的開？完全沒有消防設施，大樓的人命都不是命？

▲大樓民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，認為影響大樓安全。（圖／記者許權毅拍攝）



附近民眾說，平常確實很少看到飲料店將櫃台擺放在騎樓，但也是經由記者告知才發現不同，加上該店位在邊間，認為好像影響性不會過大。

▲▼透過Google Maps可以發現，該店之前為泰國相關店面，當時就已設置鐵門，目前店家持續沿用。（圖／記者許權毅拍攝、翻攝Google Maps）





記者實地走訪該店，發現店門口位處連棟大樓的邊間，一邊設有鐵門，隔壁則是一處停車場，透過Google Maps可以發現設置許久，上頭甚至有用鐵絲栓好固定，暫時無法得知為店家自行設置，或是一旁停車場安裝。

廖老大飲料店公司目前則正在了解狀況中，加盟主溝通聯繫後會再進一步說明。官方也曾說明，廖老大飲料店裝潢、店內擺設事宜，一般都是交由加盟主自行規劃。

▲廖老大公司目前正在了解狀況中，仍須釐清後回應。（圖／記者許權毅拍攝）