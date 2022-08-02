性騷寶雅女店員！「摸臀掀衣」全都錄　噁男硬拗：幫她拍蜘蛛

▲台中噁男設局性騷擾女店員，堅稱自己只是幫她拍下背上的小蜘蛛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名王姓男子在逛寶雅時，故意將5元硬幣藏在貨架下方，並要求女員工協助尋找，過程中王男趁她蹲下時，用手觸碰她的臀部，對其性騷擾得逞，王男被逮後還堅稱他只是拍掉她背上的「白色小蜘蛛」。台中地院不採信辯詞，依違反性騷擾防治法，處拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，王男於去年10月3日中午12時2分許，在台中某間寶雅逛街時，覬覦女店員美色，因此故意將5元硬幣藏在貨架下方後，請女員工協助尋找。

女員工為了找硬幣，只得蹲下拉開貨架抽屜尋找，王男卻趁機用右手觸碰女子的右後腰部及臀部，對她性騷擾得逞，女子旋即報警處理。

審理時王男辯稱自己只是想看店員會如何處理顧客遇到的問題，才故意把零錢放在貨架下方地板，而店員蹲下時，他發現店員背後有白色小點，疑似是白色小蜘蛛，才用手拍掉，過程中也只有碰到背部，沒有拍到臀部。

然而，女店員反控王男在她制止時，仍持續碰自己的身體部位，還掀自己的制服，經調閱監視器也發現，王男確實有多次觸摸女子右後腰部、臀部，以及掀起對方衣服的行為。

法官認為女店員與王男素不相識，應無設局誣陷王男的道理，因此不採信王男辯詞，依違反性騷擾防治法，處拘役30日，得易科罰金3萬元。