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社會 社會焦點 保障人權

獨／廖老大加盟店「櫃台擺騎樓」　官方火速開鍘！退36萬取消授權

記者許權毅／台中報導

廖老大連鎖茶坊北屯瀋陽店遭民眾檢舉違法將櫃台、設備設置在騎樓，甚至怒批廖老大公司「不顧別人死活」，認為已經嚴重影響大樓安全。對此廖老大官方立刻回應，經過了解已告知加盟主不可佔用騎樓營業，並且將取消營運授權，退還36萬加盟金，櫃台等設備由加盟主自行吸收，若移至合法區域、地點才可繼續營業。

▲▼廖老大飲料店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大飲料店北屯瀋陽加盟店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅拍攝）

位在台中北屯瀋陽路三段的店面，遭住戶檢舉「違法擺放在騎樓」，甚至怒批廖老大說自己是「正義使者」，卻同意加盟主違規在騎樓開設飲料店，整個讓行人無法通過，全台目前唯一一家開在騎樓，說自己關懷弱勢，但店家這樣開設，身障者、老年人都無法走騎樓，請問這對一個企業是規劃點是什麼？是只為了賺錢不顧別人的死活嗎？佔用騎樓不只是違規還是刑法的公訴罪，為什麼可以如此理所當然的開？完全沒有消防設施，大樓的人命都不是命？

▲▼廖老大飲料店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅攝）

▲廖老大官方表示，將取消加盟資格。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大官方回應，已經告知加盟主不可佔用騎樓，此舉違法將取消授權。記者追問，加盟主裝潢前是否有告知要將設備擺放在騎樓？官方回應，該店裝潢完成不到2、3天，先前路過時有大概關心一下狀況，未發現將擺放在騎樓下，若加盟主將擺放到店裡頭合法位置，才會允許加盟主繼續營業。

隔壁店家透露，該加盟店其實尚未開幕，大約一周前才開始裝潢，而原本該店是販售泰國藝品、水晶。隔壁店家也說，原本該店裡的物品就蠻多的，外頭這些設備應該是不太可能挪進去，不過由於位處邊間，認為影響並不會太巨大，也不方便多說什麼。

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