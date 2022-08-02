記者詹宜庭／台北報導

外傳美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在今（2）日晚間訪台，於君悅飯店過夜一晚，隔日會晤台灣高層。而日前曾拿雞排當祭品文的前外交官劉仕傑宣布，會於今日晚間11點至君悅飯店前發放200片雞排，其中100片為支持者贊助，代表他身為台灣人、台灣公民、台灣前外交官，對台美關係的支持。

▲前外交官劉仕傑將在今（2）日晚間發200片雞排。（圖／翻攝自Facebook／劉仕傑）

劉仕傑稍早在臉書上發文表示，若無意外，裴洛西將在今晚抵台，並於明（3）日展開相關會晤，台美關係將寫下歷史新頁。雖然裴洛西目前尚未公布確切行程，但他推測裴洛西將會晤總統蔡英文及立法院院長游錫堃。

「民主雞排，就在今晚！」劉仕傑透露，自己將於晚間11點在君悅飯店維安管制局外發放200份民主雞排，其中100片為支持者贊助，他強調，發放民主雞排與選舉無關，不管是不是選民，只要支持民主及人權價值，都可領取。

至於國民黨立委葉毓蘭痛批，「裴洛西除了口頭上會繼續挺台灣，大家所要的台美雙方的BTA、FTA，門兒都沒有」一事，劉仕傑反邀她一起至君悅飯店同樂，還狠酸「起碼妳可以得到一塊雞排」。

▼劉仕傑日前發出雞排祭品文，押寶裴洛西會如期訪台。（圖／翻攝護台胖犬 劉仕傑臉書，點圖放大）